TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Jhon Lucumi gelişmesi! Resmi teklif sunuldu

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

ADA EKİBİNDEN RESMİ TEKLİF 27 yaşındaki oyuncu ile ilgili yaşanan gelişmenin ardından Cimbom, listesindeki diğer isimlere yöneldi. Fabrizio Romano'nun haberine göre bu sezon Premier Lig'de boy gösteren Sunderland, Lucumi için resmi teklif sundu.