Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Jhon Lucumi gelişmesi! Resmi teklif sunuldu

Savunma hattına transfer hedefleyen Galatasaray'da gündemdeki isimlerin biri Bologna'nın stoperi Jhon Lucumi'ydi. Sarı kırmızılıların daha önce teklif götürdüğü oyuncu için İngiltere'den sürpriz bir takım harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2025 Pazartesi 14:56
Galatasaray, stoper transferi için gündemine Jhon Lucumi'yi almıştı.

Sarı kırmızılı yönetim son olarak Bologna ile temasa geçmiş ve Kolombiyalı savunmacı için 15 milyon Euro'luk teklif iletmişti.

Lucumi için en az 20 milyon Euro bonservis beklentisi olan İtalyan ekibi, Galatasaray'ın teklifini reddetmişti.

ADA EKİBİNDEN RESMİ TEKLİF

27 yaşındaki oyuncu ile ilgili yaşanan gelişmenin ardından Cimbom, listesindeki diğer isimlere yöneldi. Fabrizio Romano'nun haberine göre bu sezon Premier Lig'de boy gösteren Sunderland, Lucumi için resmi teklif sundu.

Yetenekli stoperin İngiliz temsilcisine transfer olma fikrine sıcak baktığı aktarıldı.

Öte yandan Bologna, serbest kalma maddesinin sona ermesinin ardından Lucumi'yi kadrosunda tutmak istiyor.

