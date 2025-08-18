TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Jhon Lucumi gelişmesi! Resmi teklif sunuldu

Savunma hattına transfer hedefleyen Galatasaray'da gündemdeki isimlerin biri Bologna'nın stoperi Jhon Lucumi'ydi. Sarı kırmızılıların daha önce teklif götürdüğü oyuncu için İngiltere'den sürpriz bir takım harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri
27 yaşındaki oyuncu ile ilgili yaşanan gelişmenin ardından Cimbom, listesindeki diğer isimlere yöneldi. Fabrizio Romano'nun haberine göre bu sezon Premier Lig'de boy gösteren Sunderland, Lucumi için resmi teklif sundu.
Yetenekli stoperin İngiliz temsilcisine transfer olma fikrine sıcak baktığı aktarıldı.
Öte yandan Bologna, serbest kalma maddesinin sona ermesinin ardından Lucumi'yi kadrosunda tutmak istiyor.