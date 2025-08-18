CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da gündem Kislyak!

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da gündem Kislyak!

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken flaş bir gelişme daha yaşandı. Cimbom'un Rus genç yetenek Kislyak ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2025 Pazartesi 06:51
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da gündem Kislyak!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kaleci ve stoper hamlelerinden sonra gözünü orta sahaya çevirdi. Sarı-kırmızılıların bu bölgede yaş ortalamasını düşürmek ve geleceğe yatırım yapmak istediği öğrenildi.

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da gündem Kislyak!

Takvim'in haberine göre Aslan'ın gündemine gelen isimlerden biri CSKA Moskova forması giyen Matvey Kislyak oldu. 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, hem dengeli oyun tarzı hem de sahadaki olgun duruşuyla Galatasaray teknik heyetinin dikkatini çekti.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da gündem Kislyak!

1.80 boyundaki Kislyak, genç yaşına rağmen gösterdiği istikrarla öne çıkıyor. Yönetim, oyuncu için resmi teklif hazırlığı yaparken gelişmelerin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'den 10 numara transfer! Menajeri...
Türk Telekom - REKLAM
DİĞER
Yeşilçam efsanesine nostaljik selam! Gulyabani 'Aile Saadeti' konağında!
Çanakkale'de zamanla yarış! Alev ablukasındaki 7 köye tahliye! 57. Alay'a girişler yasak | Bakan Yumaklı duyurdu: Gelibolu büyük ölçüde kontrol altında
Pep Guardiola'dan flaş Ederson çıkışı!
G.Saray'a sambacı savunmacı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kartal hayat buldu Kartal hayat buldu 01:37
Milan kupada bir üst tura yükseldi Milan kupada bir üst tura yükseldi 01:29
Atletico Madrid sezona mağlubiyetle başladı! Atletico Madrid sezona mağlubiyetle başladı! 01:29
Milan kupada bir üst tura yükseldi Milan kupada bir üst tura yükseldi 01:28
Atletico Madrid sezona mağlubiyetle başladı! Atletico Madrid sezona mağlubiyetle başladı! 01:27
Solskjaer: Rakip kaleci çok iyi oynadı ama... Solskjaer: Rakip kaleci çok iyi oynadı ama... 01:18
Daha Eski
Orkun Kökçü'den Kerem Aktürkoğlu yorumu! Orkun Kökçü'den Kerem Aktürkoğlu yorumu! 01:18
Beşiktaş uzatmalarda galip! Beşiktaş uzatmalarda galip! 01:18
G.Saray'a sambacı savunmacı! G.Saray'a sambacı savunmacı! 01:18
Beşiktaş maçında penaltı kararı! İşte o pozisyon Beşiktaş maçında penaltı kararı! İşte o pozisyon 01:18
Başakşehir'de kazanan çıkmadı! Başakşehir'de kazanan çıkmadı! 01:18
Beşiktaş'ta şok sakatlık! Beşiktaş'ta şok sakatlık! 01:18