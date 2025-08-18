TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da gündem Kislyak!

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kaleci ve stoper hamlelerinden sonra gözünü orta sahaya çevirdi. Sarı-kırmızılıların bu bölgede yaş ortalamasını düşürmek ve geleceğe yatırım yapmak istediği öğrenildi.