TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da gündem Kislyak!

Takvim'in haberine göre Aslan'ın gündemine gelen isimlerden biri CSKA Moskova forması giyen Matvey Kislyak oldu. 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, hem dengeli oyun tarzı hem de sahadaki olgun duruşuyla Galatasaray teknik heyetinin dikkatini çekti.
1.80 boyundaki Kislyak, genç yaşına rağmen gösterdiği istikrarla öne çıkıyor. Yönetim, oyuncu için resmi teklif hazırlığı yaparken gelişmelerin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.
