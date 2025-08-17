TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da ayrılacak isimler netleşti! Yabancı kontenjanı nedeniyle 5 yolcu var

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

KONTENJAN SORUNU Leroy Sané ve Victor Osimhen transferleriyle rakiplerine büyük bir gözdağı veren Galatasaray'da, yabancı kontenjanında sorun yaşanmaması için bazı oyuncularla yolların ayrılması gündemde.