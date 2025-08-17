CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da ayrılacak isimler netleşti! Yabancı kontenjanı nedeniyle 5 yolcu var

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Süper Lig'e iki galibiyetle başlayan Galatasaray'da yüzler gülse de yabancı kontenjanı problemi hala çözülmüş değil. Teknik direktör Okan Buruk'un kadro planlamasında düşünmediği bazı futbolculara gelen teklifler ve bu oyuncuların muhtemel yeni adresleri yavaş yavaş netleşmeye başladı. İşte detaylar… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2025 Pazar 13:13
Sezona üst üste aldığı 3-0'lık Gaziantep FK ve Karagümrük galibiyetleriyle başlayan Galatasaray'da moraller yüksek.

Sarı-kırmızılılarda gözler hafta sonu oynanacak Kayserispor karşılaşmasına çevrilirken transfer çalışmalarında da yeni gelişmeler yaşanması bekleniyor.

KONTENJAN SORUNU

Leroy Sané ve Victor Osimhen transferleriyle rakiplerine büyük bir gözdağı veren Galatasaray'da, yabancı kontenjanında sorun yaşanmaması için bazı oyuncularla yolların ayrılması gündemde.

Takvim'de yer alan habere görei Teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği beş ismin takımdan gönderilmesi planlanıyor.

AYRILMAYA YAKIN İSİMLER

Derrick Köhn: Ayrılığa en yakın isim olarak gösterilen Alman sol bek için ülkesinden teklifler geldi. Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Köhn'ün kariyerine Bundesliga'da devam etmesi kuvvetle muhtemel.

Elias Jelert: Uzun süredir ayrılığı gündemde olan Danimarkalı sağ bek için beklenen teklifler henüz gelmedi. Ancak talip çıkması halinde kolaylık sağlanacak.

Carlos Cuesta: Ara transfer döneminde katıldığı Galatasaray'da kısa süre forma şansı bulabilen Kolombiyalı stoper için Brezilya'dan teklifler olduğu öğrenildi. Kısa sürede ayrılığı gerçekleşebilir.

Victor Nelsson: Sarı-kırmızılı formayla ilk dönemde sergilediği performansla dikkat çekse de sonrasında düşüşe geçen Danimarkalı stoper için yeniden Serie A yolu açıldı. İtalya'ya transfer olması bekleniyor.

Yusuf Demir: Sezon sonunda gönderilmesi planlanan Yusuf Demir de takımda kalan isimlerden biri oldu. Avusturya pasaportlu genç oyuncu için resmi teklif gelmesi halinde kolaylık sağlanacak.

