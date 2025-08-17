HaberlerGalatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da ayrılacak isimler netleşti! Yabancı kontenjanı nedeniyle 5 yolcu var
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Süper Lig'e iki galibiyetle başlayan Galatasaray'da yüzler gülse de yabancı kontenjanı problemi hala çözülmüş değil. Teknik direktör Okan Buruk'un kadro planlamasında düşünmediği bazı futbolculara gelen teklifler ve bu oyuncuların muhtemel yeni adresleri yavaş yavaş netleşmeye başladı. İşte detaylar… (GS spor haberleri)
Carlos Cuesta: Ara transfer döneminde katıldığı Galatasaray'da kısa süre forma şansı bulabilen Kolombiyalı stoper için Brezilya'dan teklifler olduğu öğrenildi. Kısa sürede ayrılığı gerçekleşebilir.
Victor Nelsson: Sarı-kırmızılı formayla ilk dönemde sergilediği performansla dikkat çekse de sonrasında düşüşe geçen Danimarkalı stoper için yeniden Serie A yolu açıldı. İtalya'ya transfer olması bekleniyor.
Yusuf Demir: Sezon sonunda gönderilmesi planlanan Yusuf Demir de takımda kalan isimlerden biri oldu. Avusturya pasaportlu genç oyuncu için resmi teklif gelmesi halinde kolaylık sağlanacak.