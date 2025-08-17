CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'da gündem yeniden Singo! Transferde flaş gelişme

Galatasaray'da gündem yeniden Singo! Transferde flaş gelişme

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar Monaco forması terleten Wilfried Singo için yeniden harekete geçti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2025 Pazar 06:50
Galatasaray'da gündem yeniden Singo! Transferde flaş gelişme

Süper Lig'de 2'de 2 yapan ve oynadığı son 13 resmi karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan sarıkırmızılılar bu hafta uçakları İstanbul'a indirmek istiyor.

Manchester City'nin Brezilyalı eldiveni Ederson ile her konuda anlaşan ve İngiliz ekibinin kendisine yeni bir kaleci bulmasını bekleyen G.Saray yönetimi, rotasını yeniden Fransa'ya çevirdi.

Galatasaray'da gündem yeniden Singo! Transferde flaş gelişme

Teknik direktör Okan Buruk'un transferdeki liste başı olan Monaco forması giyen Wilfred Singo için yönetim tüm şartlarını zorlayacak. Hem stoperde hem de sağ bekte görev yapan, gerektiğinde sağ kanat bile oynayabilen 25 yaşındaki oyuncu için yeniden temaslar başladı.

Galatasaray'da gündem yeniden Singo! Transferde flaş gelişme

DAVINSON SANCHEZ GİBİ BÜYÜK KATKI VERİR

Monaco'nun 25 milyon euro'dan aşağıya inmemesi nedeniyle görüşmeler tıkanırken, Okan Buruk bu oyuncunun Davinson gibi önemli hizmetler vereceğini belirterek alınmasını istedi. Hocasına tam destek veren yönetim de yeniden Monaco ile görüşmelerine başladı.

Zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte bonservisi biraz aşağıya çekerek bitirmek isteyen sarı-kırmızılılar, takımdan ayrılacak isimlerin ardından gaza basacak. Savunmada alternatif isimlerle görüşülse de tamamen Fildişili Wilfred Singo'ya kanalize olundu. Oyuncunun birden çok mevkide oynaması da teknik heyeti cezbediyor.

Galatasaray'da gündem yeniden Singo! Transferde flaş gelişme

3 MEVKİDE OYNUYOR

Okan Buruk'un yeni gözdesi olan Singo, sarı-kırmızılı takımdaki birçok isim gibi farklı mevkilerde forma giyebiliyor.

Sallai, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan ve Jakobs gibi joker oyuncuları seven Okan Buruk, Singo'da da bu özelliğe hayran kaldı. Stoper, sağ bek ve sağ kanatta forma giyebilen Singo, gerektiğinde sorumluluk almaktan kaçmıyor.

