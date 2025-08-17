Galatasaray'da gündem yeniden Singo! Transferde flaş gelişme

Süper Lig'de 2'de 2 yapan ve oynadığı son 13 resmi karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan sarıkırmızılılar bu hafta uçakları İstanbul'a indirmek istiyor. Manchester City'nin Brezilyalı eldiveni Ederson ile her konuda anlaşan ve İngiliz ekibinin kendisine yeni bir kaleci bulmasını bekleyen G.Saray yönetimi, rotasını yeniden Fransa'ya çevirdi.