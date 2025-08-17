HaberlerGalatasaray GALATASARAY HABERİ - Singo transferinde flaş gelişme! Drogba ile görüştükten sonra…
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray, Monaco forması giyen stoper Wilfried Singo'nun transferinde önemli bir aşama kaydetti. İlk etapta sarı-kırmızılılara sıcak bakmayan Fildişi Sahilli futbolcunun fikrinin değişmesinde, Galatasaray'ın efsane ismi Didier Drogba'nın da devreye girdiği iddia edildi. İşte detaylar… (GS spor haberleri)
Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 17 Ağustos 2025 Pazar 12:21Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2025 Pazar 12:22
Ayrıca oyuncunun, sarı-kırmızılıların ısrarlı ilgisi üzerine şehir ve kulüp hakkında bilgi almak için vatandaşı olan eski Galatasaraylı futbolcular Emmanuel Eboue, Abdul Kader Keita ve Didier Drogba ile de görüştüğü ifade edildi.
Bu görüşmelerin ardından Singo'nun, Galatasaray'a transfer olmaya daha sıcak baktığı ileri sürüldü.
Yönetim, oyuncu ile sözleşme şartlarında anlaşma sağlanması halinde Monaco ile resmi pazarlıklara başlayacak.