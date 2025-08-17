CANLI SKOR ANA SAYFA
GALATASARAY HABERİ - Singo transferinde flaş gelişme! Drogba ile görüştükten sonra…

GALATASARAY HABERİ - Singo transferinde flaş gelişme! Drogba ile görüştükten sonra…

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray, Monaco forması giyen stoper Wilfried Singo'nun transferinde önemli bir aşama kaydetti. İlk etapta sarı-kırmızılılara sıcak bakmayan Fildişi Sahilli futbolcunun fikrinin değişmesinde, Galatasaray'ın efsane ismi Didier Drogba'nın da devreye girdiği iddia edildi. İşte detaylar… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2025 Pazar 12:21 Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2025 Pazar 12:22
GALATASARAY HABERİ - Singo transferinde flaş gelişme! Drogba ile görüştükten sonra…

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, savunmaya takviye için Monaco'nun Fildişi Sahilli oyuncusu Wilfried Singo ile temaslarını hızlandırdı.

GALATASARAY HABERİ - Singo transferinde flaş gelişme! Drogba ile görüştükten sonra…

İlk etapta sarı-kırmızılılara sıcak bakmayan 24 yaşındaki stoperin fikrinin sürpriz bir şekilde değiştiği öne sürüldü.

GALATASARAY HABERİ - Singo transferinde flaş gelişme! Drogba ile görüştükten sonra…

Türkiye gazetesinin haberine göre, Galatasaray yönetimi Singo'ya hem kulübün hedeflerini hem de İstanbul'un sunduğu imkanları detaylı bir sunumla aktardı.

GALATASARAY HABERİ - Singo transferinde flaş gelişme! Drogba ile görüştükten sonra…

Ayrıca oyuncunun, sarı-kırmızılıların ısrarlı ilgisi üzerine şehir ve kulüp hakkında bilgi almak için vatandaşı olan eski Galatasaraylı futbolcular Emmanuel Eboue, Abdul Kader Keita ve Didier Drogba ile de görüştüğü ifade edildi.

GALATASARAY HABERİ - Singo transferinde flaş gelişme! Drogba ile görüştükten sonra…

Bu görüşmelerin ardından Singo'nun, Galatasaray'a transfer olmaya daha sıcak baktığı ileri sürüldü.

GALATASARAY HABERİ - Singo transferinde flaş gelişme! Drogba ile görüştükten sonra…

Yönetim, oyuncu ile sözleşme şartlarında anlaşma sağlanması halinde Monaco ile resmi pazarlıklara başlayacak.

