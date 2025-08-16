Aslan kükredi

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Şampiyon Galatasaray, yeni sezona da şampiyon gibi başladı... Ligin ilk maçında Gaziantep FK'yı deplasmanda 3 golle deviren sarıkırmızılılar, RAMS Park'taki ilk mücadelede de Fatih Karagümrük'e aynı tarifeyi uyguladı. Maça tutuk başlayan sarıkırmızılılar, 10'uncu dakikada Barış Alper Yılmaz'ın golüyle silkelendi ve kendine geldi. Cimbom, 24'te Doh kırmızı kartla oyundan atılınca iyice sazı eline aldı ve rakip kalede ikinci golü aradı. Ancak bir türlü meşin yuvarlağı çerçeveden içeri atamadı.

6 DAKİKA SONRA GOLÜ ATTI

İkinci yarıda dakikalar 62'yi gösterdiğinde Osimhen oyuna girdi. Galatasaray, baskıyı iyice artırdı. 74'te de Fatih, topu kendi kalesine gönderdi ve sarı-kırmızılılar, farkı ikiye çıkardı. Dakikalar 81'e geldiğinde ise İcardi, oyuna girdi. Arjantinli yıldız, 87'de Torreira'nın 'hoş geldin' pasında meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve farkı üçe çıkardı. Sezona muhteşem giren G.Saray, ikide iki ile yeni sezona başladı.

GÜNAY GÜVENÇ DUVAR ÖRDÜ

Muslera'nın ayrılığı sonrasında henüz kaleci transferi yapmayan Galatasaray'da kalede görev yapan Günay Güvenç, performansıyla takdir kazanıyor.

Geçen sezon görev aldığı maçlarda yaptığı kritik kurtarışlarla taraftarlarına güven veren tecrübeli eldiven, dün de Galatasaray'ı adeta ipten aldı.

3'üncü dakikada Ahmet'in vuruşunda köşeyi iyi kapatan Günay, 60'da ise Çukur'un altı pastaki vuruşunu muhteşem kurtardı ve Karagümrük'ün beraberliği yakalamasına engel oldu. Sarı-kırmızılı tribünler uzun süre Günay'a tezahürat yaptı. Maç sonu da tecrübeli kaleci alkışlandı.

SARA DÖKTÜRDÜ

Gabriel Sara dün maestro gibi Galatasaray orta sahasını yönetti. Duran toplardaki ustalığını da gösterdi. Özellikle köşe vuruşlarında adrese teslim ortalarıyla takım arkadaşlarını pozisyona sokan Sara alkış alan isimlerdendi.

TORREIRA LİGDE 'DALYA' DEDİ

Galatasaray'a 8 Ağustos 2022'de Arsenal'den gelen ve sergilediği performansla taraftarların sevgilisi olan Lucas Torreira, sarı-kırmızılı forma altında Süper Lig'deki 100. maçına Fatih Karagümrük karşısında çıktı.

Ligde 'Dalya' diyen Uruguaylı, toplamda 131'inci kez sahada yer aldı.

BURUK KAZANAN 11'İ BOZMADI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gaziantep FK deplasmanında kazanan 11'i dün Fatih Karagümrük karşısında da bozmadı. Buruk, ileri uçta yine Barış Alper Yılmaz'ı oynattı; o da golünü attı. Ancak Barış zaman zaman, Osimhen girene kadar Sane ile değişerek oynadı.

YENİ LED'LER BEĞENİLDİ

Yeni sezon öncesinde stadın ışıklandırmasını yenileyen sarıkırmızılı kulüp, tribünler arasına da 2 katlı LED şeritler yerleştirdi. Galatasaray Kulübü, söz konusu ekranlardan yayımlanacak reklamlarla yıllık 10 milyon euro gelir hedefliyor.

SALLAI ÇOK ÇALIŞTI

Teknik direktör Okan Buruk tarafından dün de sağ bekte görevlendirilen Roland Sallai, rakibin sol kanadını otobana çevirdi. Sürekli bindirme yaparak sarı-kırmızılıların hücum organizasyonlarında yer aldı.

SANE ÇOK ÇALIŞTI

Galatasaray'ın süper transferi Leroy Sane, Gaziantep FK maçından sonra dünkü Karagümrük mücadelesine de ilk 11'de başladı. Çok çalışan Alman oyuncu, skor katkısı yapamasa da azmi ve hırsıyla büyük beğeni kazandı.

ÇİZGİDEN BARIŞ ÇIKARDI

Galatasaray, ilk yarının son anlarında gole yaklaştı. Kornerden gelen top Abdülkerim'in önünde kaldı. Tecrübeli oyuncunun altı pas içinden yaptığı vuruş takım arkadaşı Barış Alper Yılmaz'dan döndü. Galatasaray, mutlak golden oldu.

MARIO LEMINA ALKIŞLANDI

Hücuma fazla katkı sağlamadığı için eleştirilen Mario Lemina, dün Fatih Karagümrük karşısında oldukça etkili oynadı. Dün takımına hücum katkısı sağlayan Lemina'nın bir topu da çizgiden çıkarıldı. Gabonlu oyundan çıkarken de alkışlandı.

ENES BİBER'E PLAKET

23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Galatasaray'ın milli kürekçisi Enes Biber'e plaket verildi. Maç öncesinde taraftarlarla buluşan Enes'e plaketi Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk takdim etti.