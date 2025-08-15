CANLI SKOR ANA SAYFA
Lucas Torreira: Icardi'nin mutluluğu bizim mutluluğumuz

Lucas Torreira: Icardi'nin mutluluğu bizim mutluluğumuz

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, 3-0 kazandıkları Fatih Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2025 Cumartesi 00:20
Lucas Torreira: Icardi'nin mutluluğu bizim mutluluğumuz

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup eden Galatasaray'da Lucas Torreira mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa konuşan Torreira, "Ligde her maçı kazanmak istiyoruz. Zor maçlar oynuyoruz. Kendimizi geliştirmemiz lazım. Sezon öncesi çok iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Bu maçta zorlandığımız anlar oldu. İyi bir rakibe karşı oynadık. Daha sonra 10 kişi oldukları için maçı koparmayı bildik. Çalışmaya devam etmeliyiz. Kazandığımız için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Uruguaylı yıldız, Mauro Icardi'nin geri dönmesi ve gol için kendisine teşekkür etmesi hakkında ise "Mauro'nun mutluluğu; Galatasaray'ın, bizim, taraftarın mutluluğu. Önemli bir kayıptı. Bizim için çok önemli bir figür. Zor bir dönem yaşadı, ona vermek istedim. Çok mutluyuz geri döndüğü için. Bu sezon nicelerinin ilki olsun diyorum" dedi.

