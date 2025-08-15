CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'da Mauro Icardi: Mutluluktan uçuyorum!

Galatasaray'da Mauro Icardi: Mutluluktan uçuyorum!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorla mağlup etti. Bu mücadelede sarı-kırmızılıların son golünü Mauro Icardi kaydetti. Futbolcudan maçın ardından dikkat çeken açıklamalar geldi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2025 Cuma 23:55
Galatasaray'da Mauro Icardi: Mutluluktan uçuyorum!

Galatasaray'da Mauro Icardi uzun süren sakatlığının ardından sahalara goller geri döndü.

Arjantinli yıldızdan karşılaşma sonrası dikkat çeken açıklama geldi.

İŞTE ICARDI'NİN SÖZLERİ:

Çok mutluyum. Ciddi bir sakatlık yaşadım ve uzun süre uzak kaldım. Çok çalıştım. Herkese teşekkür ederim. Artık yavaş yavaş geri dönüyorum. Mutluluktan uçuyorum şu anda. Geldiğimden bu yana takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Şampiyonluklar ve kupalar kazandık. Bugün de bunun başladığını düşünüyorum. Kazanma mentalitesini devam ettirmeliyiz. Gol attığım için çok mutluyum. Lucas'a da topu bana bıraktığı için teşekkür ederim.

