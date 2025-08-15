Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 2. haftasında Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.

Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar bu mücadeleden de galibiyetle ayrılarak lige 2'de 2 ile başlamak istiyor.

Bu heyecanlı mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE GALATASARAY- FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI 11'LERİ:

Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Sane, Barış Alper

Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan, Fatih, Balkovec, Çağtay, Daniel, Tresor, Berkay, Serginho, Ahmet, Tiago Çukur

GALATASARAY-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI TSİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı TSİ 21.30'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

21. RANDEVU

Galatasaray ile Fatih Karagümrük, bu maça kadar ligde 20 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 13 defa sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 2 kez rakibini mağlup etti. 5 karşılaşma ise berabere tamamlandı. Rekabette Galatasaray 39 kez ağları havalandırırken, Karagümrük ise 18 gol sevinci yaşadı. İki takım arasında 12 Mayıs 2024 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan son maçı Galatasaray 3-2'lik skorla kazandı.