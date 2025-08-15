CANLI SKOR ANA SAYFA
Barış Alper Yılmaz gol sevinci hakkında konuştu! "Bazen duygularınızı kontrol edemiyorsunuz"

Barış Alper Yılmaz gol sevinci hakkında konuştu! "Bazen duygularınızı kontrol edemiyorsunuz"

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup eden Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2025 Cumartesi 00:11
Barış Alper Yılmaz gol sevinci hakkında konuştu! "Bazen duygularınızı kontrol edemiyorsunuz"

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-0'la geçerek 3 puanın sahibi oldu. Sarı-kırmızılılarda takımının ilk golünü kaydeden Barış Alper Yılmaz, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa konuşan milli yıldız, "Kazandığımız için mutluyuz. Taraftarımızı özlemişiz. Çok güzel bir ambiyans vardı. Onlar bizim itici gücümüz. Bugün gol attım ama bireysel hedefimiz geride, önceliğimiz takım hedefi. Tabii ki mutluyuz. Daha iyi olacağız, bunun için çalışıyoruz. Hocamız bizi çok iyi çalıştırıyor. Ondan çok şey öğreniyoruz. Mutluyuz. Biz takım için oynuyoruz, bireysel olarak bir yere kadar gidemezsiniz. Her şey Galatasaray'ın başarısı için. Mutluyuz, böyle devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Barış Alper gol sevinciyle ilgili ise "Bazen duyguları kontrol edemiyorsunuz. Nabız yükseliyor. O anda içimden öyle geldi." yorumunu yaptı.

Osimhen'in golüne ofsayt engeli!
G.Saray evinde F. Karagümrük'ü yendi!
