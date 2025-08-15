CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray 3-0 Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU ÖZET)

Galatasaray 3-0 Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 2. haftasında Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Cimbom bu mücadeleden 3-0'lık skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2025 Cuma 21:21 Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2025 Cuma 23:39
Galatasaray 3-0 Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU ÖZET)

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti.

Bu mücadele öncesi sarı-kırmızılı tribünlerden İsrail tarafından işgale uğrayan Filistin için destek mesajları geldi.

Sarı-kırmızılılar mücadeleden 3-0'lık skorla galip ayrılan taraf oldu.

Karşılaşmada Cimbom adına gol perdesini 10. dakikada Barış Alper Yılmaz açtı.

Bu golün ardından 24. dakikada Fatih Karagümrük'ten Doh, rakibine yaptığı müdahale nedeniyle VAR kontrolü sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

İlk yarı bu gelişmelerle Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda Fatih Karagümrük'ten Fatih Kurucuk 74. dakikada kendi ağlarını havalandırdı.

Cimbom bu golle maçta 2-0'lık skorla öne geçti.

Mücadelenin 77. dakikasında Galatasaray'da Victor Osimhen ağları havalandırdı fakat bu gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

Karşılaşmanın 87. dakikasında Cimbom'da uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma terletemeyen Mauro Icardi sahneye çıktı ve takımının 3. golünü kaydeden isim oldu.

Cimbom bu golle sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

