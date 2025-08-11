Galatasaray'da rota Leandro Trossard! Fenerbahçe'nin de gündemindeydi

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden ve kadroya yapacağı yıldız oyuncu takviyeleri ile Avrupa'da başarı hedefleyen Galatasaray, gündemine Leandro Trossard'ı aldı. Aynı zamanda Fenerbahçe'nin de listesinde bulunan Belçikalı oyuncu için temasların başlayacağı aktarıldı. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri
Transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren son şampiyon Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de listesinde bulunan Leandro Trossard'ı gündemine aldı.
Takvim'de yer alan habere göre sarı kırmızılılar, Arsenal'da 1 yıllık kontratı kalan Belçikalı kanat oyuncusu için İngiliz ekibi ve oyuncu tarafı ile görüşmelere başlayacak.
Geçtiğimiz sezon İngiliz ekibiyle 56 maçta boy gösteren 30 yaşındaki futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 10 gol, 10 asiste imza atarak 20 gole katkıda bulundu. Belçika formasıyla da 45 maçta sahaya çıkan deneyimli futbolcu ülkesi adına 10 gol kaydetti.
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.