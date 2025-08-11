GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz için akılalmaz teklif! Türk futbol tarihine geçecek

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray forması altında gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Barış Alper Yılmaz'ın talipleri her geçen gün artıyor. Hem Avrupa hem de Suudi Arabistan takımlarının radarına giren milli yıldız için görülmemiş bir teklif yapıldı. İşte o rakam... (GS spor haberi)
Ligin ilk maçında Gaziantep maçında iki gol atan, bir de asist yapan Barış Alper Yılmaz için Premier Lig kulüplerinin ilgisi olduğu düşünülürken, Suudi Arabistan'dan müthiş bir öneri geldi.
40+10 MİLYON EURO ÖNERİLDİ
Milliyet'in haberine göre, Cimbom'un 3 senedir şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan 25 yaşındaki futbolcu için NEOM SC, ilgi mektubu gönderdi ve 40+10 milyon euroluk paket içeren bir teklif hazırladı.
Barış konusunda en başından beri oyuncunun isteğine göre hareket etme kararı alan ve 40 milyon euronun altındaki önerilere bakmayacak olan sarı-kırmızılılar, durumun resmileşmesi karşısında teklifi değerlendirme kararı aldı.
Milli futbolcuyu takımlarında görmeye çak istekli bulunan Suudilerin, Barış Alper Yılmaz'a senelik 10 milyon euro vermeyi planladıkları iddia edildi. Galatasaray'da yapılan zamla yıllık 2.5 milyon euro maaşı bulunan Barış, NEOM'a gitmesi halinde bu rakamın 4 katını kazanacak.
Cimbom, gelen teklife cevap vermeden önce futbolcuyla da bir görüşme yapacak. Diğer taraftan Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'a, Bologna'dan da bir teklif geldi. İtalyan ekibi, 14 milyon euro önerdi. Cimbom rakamı çok düşük bularak reddetti.
ESKİ KULÜPLERİ İHYA OLACAK
Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ı satması durumunda eski kulüplerini de ihya edecek. Sözleşmesi bulunan ve uluslararası transfer yapan futbolcuların 12-23 yaş aralığındaki yetiştirici kulüplere, "Dayanışma Katkı Payı" adı altında bir para ödeniyor.
Prensipte yeni kulübün ödeyeceği bu para birçok kulüp için can suyu olacak. Barış, 40 milyon euroya satılması durumunda Rize Özel İdare Spor 737 bin euro, Ankara Demirspor 600 bin euro, Keçiörengücü 167 bin euro, son kulübü Galatasaray da 495 bin euro kazanacak.
BONSERVİSİN %20'Sİ KEÇİÖRENGÜCÜ'NE GİDECEK
Ankara Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu, Barış Alper Yılmaz için gelen önerilerden mutluluk duydu. Başkent ekibinin başkanı, oyuncunun satışı sırasında yapılan anlaşmayı anlattı, kendilerinin yüzde 20 pay alacaklarını hatırlattı.
Tahiroğlu, "Galatasaray'dan yüzde 20 pay için arayan olmadı. Daha önce satıştan pay hakkında konuşmadık. Barış Alper'in satıştan payı hakkında pazarlık yapmayız" diye konuştu. Bu arada başkent ekibinin, %20'lik payla ilgili mart ve nisan aylarında 3 kez Cimbom'dan randevu istediği ama olumlu yanıt alamadığı belirtildi.