Galatasaray Alvaro Morata'nın sözleşmesini feshetti! 5 milyon Euro...

Galatasaray, Alvaro Morata ayrılığını resmen duyurdu. Sarı kırmızılılar, yıldız golcünün sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini KAP'a bildirdi. Morata, Galatasaray'dan alacağı yaklaşık 650 bin Euro'dan feragat ederken AC Milan'ın 5 milyon Euro fesih bedeli ödeyeceği belirtildi.

SARI KIRMIZILI EKİPTEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE;

Profesyonel futbolcu Alvaro Borja Morata Martin ve kulübü AC Milan S.p.A. ile şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Yapılan anlaşma kapsamında, AC Milan S.p.A. tarafından şirketimize 5.000.000 EUR tutarında fesih bedeli ödenecektir. Ayrıca, futbolcu 651.562 EUR tutarındaki alacaklarından feragat etmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

G.SARAY'DAN VEDA PAYLAŞIMI

Sarı kırmızılı kulüp tarafından İspanyol yıldız için yapılan veda paylaşımına 'Galatasaray formasıyla verdiğin emekten dolayı teşekkürler Morata! Bundan sonraki kariyerinde başarılar!' notu düşüldü.