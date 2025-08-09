HaberlerGalatasaray Usta yazardan Galatasaray maçında hakem eleştirisi: Şansalan sezona formsuz girdi!
Usta yazardan Galatasaray maçında hakem eleştirisi: Şansalan sezona formsuz girdi!
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonu açılış maçında Gaziantep FK ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Gaziantep FK-Galatasaray maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (GS spor haberi)
Geçen sezonun Şampiyonu Galatasaray, sezonun açılış maçı için Gaziantep deplasmanında ilk maçlar genelde zordur oyuncuların lige adaptasyonu, hava sıcakları gibi birçok olumsuz etken vardır ama bunlar sarıkırmızılılar için önem arz etmiyor. Çünkü zaten bu sezon başını en iyi geçiren takımdı. Nitekim hazırdılar diğer takımlara göre; bu da hazırlık maçlarında net göründü. Sane, Barış ve Yunus gibi açık alanda etkili üç atletik oyuncu ile hücum hattında oynuyorsanız sizin için zor olan 0-0 oynamaktı. Nitekim ilk golü bulduktan sonra çok çabuk ikinci golü bularak maçın fişini çektiler.
Galatasaray'ın en temel farkı diğer takımlara göre son yıllarda kadro istikrarı, ilk 11'i herkesin sayabilmesi. Güçlü takımın taşıyıcı kolonu olan omurgası. Oyuncuların takıma sahip çıkması gibi birçok özellik sayarız. Farklı konularda yalnız başarılarında saha içine döndüğümüzde en temel farkı diğer şampiyonluğa oynayan takımlara göre (Oyununu Rakiplerine Kabul ettirmeleri). Sara hücum bağlantısı mükemmel, Barış Alper Yılmaz her zamanki gibi savaşçı hele bunu skora çevirmesi, bu eksik yönünü geliştirmesi, gelecek kariyeri açısından çok olumlu. Davinson Sanchez savunmanın kalesi, Yeni transfer Leroy Sane kalitesi tartışılmaz ama takım arkadaşlarına uyum sağlaması için biraz zamana ihtiyacı var. Kısaca şampiyon Galatasaray kaldığı yerden devam ettiği gibi bunu da devam ettireceği görüntüsü vardı ilk gösterisinde ve Gala gecesinde.
ZEKİ UZUNDURUKAN – FUTBOL PİYANİSTİ
Şampiyon Galatasaray, Gaziantep deplasmanında daha ilk yarıda işi bitirip, 3 puanı cebine koydu. Hem de çok kötü bir zemin ve çok sıcak bir hava olmasına rağmen... Hem de hiç zorlanmadan... Yüzyılın transferi Osimhen yok; İcardi yok, Morata (gitti) yok ama Barış Alper Yılmaz var... Barış Alper Yılmaz, sanki bir oksijen tüpü... Takımına oksijen taşıyan bir atom karınca gibi... Dün bir asist yaptı, penaltıdan iki kez fileleri havalandırdı... Bir topu direkte patladı! Büyük oyuncu işte böyle olur. Barış Alper Yılmaz; smokinle değil formayla sahaya çıkan işçi... Delikanlı yönünü sevinciyle gösteren bir futbol beyefendisi... Sihirli ayakları ile senfoni yazan futbol piyanisti... Ne garip ki kalede Muslera'yı aradı gözlerimiz. Hem de ilk yarıda Günay'a hiç iş düşmemesine rağmen...
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Galatasaray, kadro kalitesi ve oyun gücü ile bu ligin üzerinde bir takım oldu. Dün ilk lig maçına çıkan Leroy Sane'deydi tüm gözler. Sane henüz hazır değil ama çok istekli. Formunu bulunca çok can yakar. Eren Elmalı sol kanada sanki bir ray döşemiş... Hızlı bir tren gibi rakibin üzerine gidip, sol kanattan rakibi bunaltan bindirmeler yaptı. Bir de güzel bir gol attı Eren! İlk penaltıda korner atışı sırasında topsuz alanda Kevin Rodrigues, Sallai'yi formasından çekip yere indirdi. Pozisyonda muhteşem bir VAR uygulaması izledik. (VAR'daki Sarper Barış Saka müthiş bir performans ortaya koydu!) Hakem Ali Şansalan'a izleme tavsiyesinde bulundu VAR!
Yıllardır ceza sahasındaki kanayan bir yaradır bu! Didişmeler, birbirlerini yere indirmeler. Hep görmezden gelindi. Ama dünkü maçta çok doğru bir uygulamaya şahit olduk. Pozisyon buz gibi penaltıydı ve monitöre giden Şansalan penaltıyı verdi. Bu şu anlama geliyor. Bu sezon özellikle korner atışları sırasında bunun benzeri hareketlerde penaltı verilecek. Verilmek zorunda artık. Çünkü ortada canlı bir örnek var ve artık bu pozisyon hep emsal gösterilecek. Okan Buruk'a helal olsun! Ligde hattrick (üst üste 3 şampiyonluk) yaptı. Four-trick'e doğru gidiyor... Kendisini mesleğine ve Galatasaray'a adamış bu adamı ayakta alkışlamak lazım. Bu Galatasaray, bu formda hocası ile Şampiyonlar Ligi'nde de büyük işler yapacağının sinyallerini verdi. İkinci yarıda Gaziantep FK kalecisi Burak ceza sahası dışında topa elle müdahale etti. Ali Şansalan oyunu devam ettirdi ama VAR'dan izleme tavsiyesi geldi. Pozisyonu izleyen Şansalan, Burak'a kırmızı kart gösterdi. Galatasaray zorlanmadan kazandı ve sezona müthiş bir başlangıç yaptı.
LEVENT TÜZEMEN – BU BARIŞ FARKLI!
Barış Alper'deki değişimi alkışlıyorum… Osimhen ve İcardi'nin olmadığı sezon açılış maçında G.Saray'ı Barış adeta tek başına sırtladı. Mükemmel bir profesyonel olduğunu ve sezona iyi hazırlandığını bizlere gösterdi. İki penaltı golünde soğukkanlı vuruşlar yaptı. Eren Elmalı'ya attırdığı gol öncesi rakibin arkasına yaptığı koşu ve attığı çalım sonrası pası çok mükemmeldi. Barış'ın yaptığı bu hareketler, değişimin bir göstergesiydi. Eskiden olsa Barış, rakipten sıyrıldığında çevre kontrolü yapmadan direkt kaleye vururdu. Eren'i de attığı gol öncesi attığı 70 metrelik koşudan dolayı kutluyorum. G.Antep'in sıcağında ve sahanın kötü zemininde G.Saraylı oyuncular genelde oyunun ve topun hakimiydi. Sallai-Yunus-Sara ve Torreira çalışkanlıkları ile ön plana çıktı, Barış G.Saray'ın hücumdaki tek kozu olduğu gibi çalışkanlığı ile takım arkadaşlarını motive etti.
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Sane belki çok ön plana çıkmadı ama Abdülkerim'in uzun pasında rakipten sıyrılması ve top kontrolü mükemmeldi. Bu güzellikleri golle bitirmeliydi. Osimhen ve İcardi geldikten sonra rekabet ortamı da tırmanacaktır ama G.Saray'ın oyunu ve hücum üstünlüğü pozitif anlamda güçlenecektir. Özellikle Osimhen, güçlü fiziği ile rakip savunmaları yıpratacağı gibi defans arkası koşuları ile eskisi gibi gol fırsatları yakalayacaktır. Okan hoca rakibe göre bazen tek forvet Osimhen'i bazen de çift forvet olarak İcardi- Osimhen ikilisini tercih edebilir. İcardi sadece golcülüğü ile ön plana çıkmaz, 10 numara gibi oynayıp arkadaşlarına etkili paslar dağıtabilir. Yönetim, kısa süre içinde öncelikle kaleci işini bitirmelidir. Okan hocanın Ederson ile görüntülü görüştüğünü öğrendim.
MUSTAFA ÇULCU – EMSAL KARAR!
Gaziantep oyuna hızlı ve istekli başladı. Çabuk, atletik oyuncuları var ancak rakip geçen yılın şampiyonu Galatasaray olunca atakları etkisiz ve cılız kaldı. Galatasaray etkili, klas oyuncuları ve kazandığı iki penaltı ile maçı ilk yarıda bitirdi. Zorlanmadan üç puanı aldı. Maçın 30. saniyesinde Galatasaray ceza alanı çizgisi üzerinde Torreira kayarak geldi Lungoyi'nin önündeki topa müdahale etti, hakem 'devam' dedi. Oysa Lungoyi rakibine basıyor faul yapıyor.
8. dakikadaki korner atışı esnasında Gaziantep ceza alanı içinde Sallai ile Rodrigues karşılıklı el-kol ile didişme içindeler. Kornerden gelen topta, topun oyuna giriş anı ve hakemin faul yorumu önemli. Kötü yerde kalan, pozisyonu görmeyen hakem, önleyici hakemlik yapamayınca devamında Rodrigues formadan tek elle Sallai'yi çekti. Sallai fırsatı değerlendirdi, bıraktı kendini. VAR hakemi Sarper Barış Saka hakemi izlemeye davet etti. Ali Şansalan uzun uzun izledi ve penaltı verdi. Rodrigues formadan tek elle çekiyor. Bu çekmeye VAR'dan gelen yerli standartlara göre Türkiye penaltısı, ligde emsal karar olarak sezon boyunca tartışılacak.
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
38'de ve 45+2'de Gaziantep penaltı bekledi, devam kararları doğruydu. İlk yarıya 11 dakika uzatma bayağı iddialı bir uygulama. Uzatma dakikalarında Bacuna'nın Barış Alper'e ceza alanı içindeki faulünde hakem tereddütsüz penaltı verdi. Maçın ilk yarısı 56 dk. oynandı ancak top 24 dk. oyunda kaldı! İlk yarı 14 faul, 5 sarı kart ile tamamlandı. 63'te kaleci Burak, ceza alanı dışında topu bilerek elle oynayınca bariz gol şansını engellediği için VAR'dan izleme ile kırmızı kart gördü. Atletizminde ve karar verme yetilerinde düşüş gördüğüm Ali Şansalan, iki VAR müdahalesi ile sezona formsuz giriş yaptı. Maçı Ali Şansalan değil de VAR hakemi Sarper Barış Saka yönetti.