Galatasaray'dan genç stopere kanca! Transferdeki rakipleri...
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da öncelik stoper bölgesine verildi. Savunma hattında rotasyonu genişletmek isteyen sarı kırmızılılar 20 yaşındaki Polonyalı futbolcu için devreye girdi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Sarı-kırmızılıların stoper konusunda listesindeki adayların sayısı günden güne artarken son olarak Legia Varşova'da oynayan 2005 doğumlu savunmacı Jan Ziolkowski ile ilgili nabız yoklandığı öne sürüldü.
Yeni Asır'ın haberine göre; Jan Ziolkowski, Galatasaray'ın hem bugünü hem de geleceği için bir yatırım anlamına geliyor.
Son aylarda Roma ve Udinese de oyuncuyu yokladı. Ancak Legia'nın beklediği rakamlara çıkamadılar.
Aslan'ın Ziolkowski dışında Bayern Münih'ten Kim Min-Jae ve Paris Saint Germain forması giyen Brezilyalı stoper Lucas Beraldo'yu da düşündüğü bilinirken teknik direktör Okan Buruk ile yapılacak görüşmesi sonrası nihai karara varılması bekleniyor.