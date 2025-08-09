CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'dan genç stopere kanca! Transferdeki rakipleri...

Galatasaray'dan genç stopere kanca! Transferdeki rakipleri...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da öncelik stoper bölgesine verildi. Savunma hattında rotasyonu genişletmek isteyen sarı kırmızılılar 20 yaşındaki Polonyalı futbolcu için devreye girdi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2025 Cumartesi 14:54
Galatasaray'dan genç stopere kanca! Transferdeki rakipleri...

Galatasaray'da transfer harekatı dört bir koldan devam ediyor.

Galatasaray'dan genç stopere kanca! Transferdeki rakipleri...

Bir yandan kaleci diğer yandan stoper arayışlarını sürdüren Cimbom, bu iki mevki için beklenen transferleri gerçekleştirmek için çalışmalarına hız verdi.

Galatasaray'dan genç stopere kanca! Transferdeki rakipleri...

Bu doğrultuda Aslan'ın gündemine sürpriz bir isim geldiği öğrenildi.

Galatasaray'dan genç stopere kanca! Transferdeki rakipleri...

Sarı-kırmızılıların stoper konusunda listesindeki adayların sayısı günden güne artarken son olarak Legia Varşova'da oynayan 2005 doğumlu savunmacı Jan Ziolkowski ile ilgili nabız yoklandığı öne sürüldü.

Galatasaray'dan genç stopere kanca! Transferdeki rakipleri...

Yeni Asır'ın haberine göre; Jan Ziolkowski, Galatasaray'ın hem bugünü hem de geleceği için bir yatırım anlamına geliyor.

Galatasaray'dan genç stopere kanca! Transferdeki rakipleri...

Son aylarda Roma ve Udinese de oyuncuyu yokladı. Ancak Legia'nın beklediği rakamlara çıkamadılar.

Galatasaray'dan genç stopere kanca! Transferdeki rakipleri...

KIM MIN-JAE VE BERALDO

Aslan'ın Ziolkowski dışında Bayern Münih'ten Kim Min-Jae ve Paris Saint Germain forması giyen Brezilyalı stoper Lucas Beraldo'yu da düşündüğü bilinirken teknik direktör Okan Buruk ile yapılacak görüşmesi sonrası nihai karara varılması bekleniyor.

