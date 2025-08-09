CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray transferden vazgeçti! İşte masadan kaldıran bonservis talebi

Galatasaray transferden vazgeçti! İşte masadan kaldıran bonservis talebi

Kaleci transferi için yoğun çaba sarf eden Galatasaray, listesine eklediği dünya yıldızlarıyla görüşmeleri sürdürürken bir ismin transferi konusunda istenen bonservis bedeli sonrası transferden vazgeçildi. İşte o isim ve istedikleri rakam...

Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2025 Pazar 00:05
Galatasaray transferden vazgeçti! İşte masadan kaldıran bonservis talebi

Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası birinci kaleci arayışlarına başlayan ve pek çok dünya yıldızıyla görüşmeler gerçekleştiren Galatasaray, kaleci adayları arasında yer alan Senne Lammens transferinde masadan kalktı.

Belçika temsilcisi Antwerp'te forma giyen Lammens'in transferi konusunda rakam soran sarı kırmızılı ekip aldığı yanıt sonrası geri adım attı.

Sacha Tavolieri'nin haberine göre Antwert, Lammens için 20 milyon euro bonservis bedeli ve 5 milyon euro bonus istedi.

Cimbom, bonservis bedelini yüksek bulması sonrası görüşmeleri sonlandırdı.

