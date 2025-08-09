Galatasaray transferden vazgeçti! İşte masadan kaldıran bonservis talebi

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası birinci kaleci arayışlarına başlayan ve pek çok dünya yıldızıyla görüşmeler gerçekleştiren Galatasaray, kaleci adayları arasında yer alan Senne Lammens transferinde masadan kalktı.

Belçika temsilcisi Antwerp'te forma giyen Lammens'in transferi konusunda rakam soran sarı kırmızılı ekip aldığı yanıt sonrası geri adım attı.

Sacha Tavolieri'nin haberine göre Antwert, Lammens için 20 milyon euro bonservis bedeli ve 5 milyon euro bonus istedi.

Cimbom, bonservis bedelini yüksek bulması sonrası görüşmeleri sonlandırdı.