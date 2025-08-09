CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Elmalı'dan siftah

Elmalı'dan siftah

Trabzonspor ile çıktığı 111 karşılaşmada 1 kez fileleri sarsan 25 yaşındaki sol bek, Cimbom ile ise 17. maçında bunu başardı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Elmalı'dan siftah

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Trabzonspor'dan transfer edilen Eren Elmalı, Galatasaray formasıyla ilk golünü kaydetti. 25 yaşındaki sol bek ayrıca, Mayıs 2022'den itibaren ilk golünü kaydetmiş oldu. Trabzonspor ile çıktığı 111 maçta bir kez fileleri sarsan, altı da asist yapan Eren, Cimbom ile 17. karşılaşmada gol siftahını yapmış oldu. Maç sonrası konuşan Eren, "İyi bir maç oldu. Kazanmak istiyorduk ve bunu başardık. İlk golümü atmış olmam beni ayrıca mutlu etti. Umarım devamını getiririm. Sezonun ilk maçları hep zordur ama üç puanla ayrıldık" ifadesini kullandı. Elmalı, "Çok daha iyi olacağız. Bu sezon bütün kulvarda iddialıyız" ifadesini kullandı.

Anasayfa
