Elmalı'dan siftah

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Trabzonspor'dan transfer edilen Eren Elmalı, Galatasaray formasıyla ilk golünü kaydetti. 25 yaşındaki sol bek ayrıca, Mayıs 2022'den itibaren ilk golünü kaydetmiş oldu. Trabzonspor ile çıktığı 111 maçta bir kez fileleri sarsan, altı da asist yapan Eren, Cimbom ile 17. karşılaşmada gol siftahını yapmış oldu. Maç sonrası konuşan Eren, "İyi bir maç oldu. Kazanmak istiyorduk ve bunu başardık. İlk golümü atmış olmam beni ayrıca mutlu etti. Umarım devamını getiririm. Sezonun ilk maçları hep zordur ama üç puanla ayrıldık" ifadesini kullandı. Elmalı, "Çok daha iyi olacağız. Bu sezon bütün kulvarda iddialıyız" ifadesini kullandı.