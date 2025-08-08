Gaziantep FK 0-3 Galatasaray (MAÇ SONUCU ÖZET)

2025-2026 sezonunun açılış maçında Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.
Sarı kırmızılılar rakibini 3-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.
Galatasaray'ın gollerini Barış Alper Yılmaz(2) ve Eren Elmalı kaydetti.
Ev sahibi ekipte kaleci Burak Bozan 64. dakikada kırmızı kart gördü.
Sarı kırmızılılarda yeni transfer Sane 90 dakika forma giydi.
Galatasaray, Süper Lig'de gelecek hafta Fatih Karagümrük'ü RAMS Park'ta konuk edecek.
Gaziantep FK ise Konyaspor deplasmanına gidecek.