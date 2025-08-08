Gaziantep FK 0-3 Galatasaray (MAÇ SONUCU ÖZET)

CANLI SKOR ANA SAYFA
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun açılış maçında son şampiyon Galatasaray, Gaziantep FK deplasmanına konuk oldu. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 3-0 galip ayrılarak yeni sezona 3 puanla başladı. İşte maçın detayları...

Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2025 Cuma 23:37
2025-2026 sezonunun açılış maçında Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

Sarı kırmızılılar rakibini 3-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

Galatasaray'ın gollerini Barış Alper Yılmaz(2) ve Eren Elmalı kaydetti.

Ev sahibi ekipte kaleci Burak Bozan 64. dakikada kırmızı kart gördü.

Sarı kırmızılılarda yeni transfer Sane 90 dakika forma giydi.

Galatasaray, Süper Lig'de gelecek hafta Fatih KaragümrükRAMS Park'ta konuk edecek.

Gaziantep FK ise Konyaspor deplasmanına gidecek.

