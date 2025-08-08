CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray lehine 2 kez penaltı kararı! İşte o pozisyonlar

Galatasaray lehine 2 kez penaltı kararı! İşte o pozisyonlar

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK deplasmanına konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmanın 9. ve 45+10. dakikalarında 2 kez penaltı kazandı. İşte o pozisyonlar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2025 Cuma 21:53 Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2025 Cuma 23:02
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray lehine 2 kez penaltı kararı! İşte o pozisyonlar

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 2025/26 sezonunun açılış maçında Gaziantep FK deplasmanına konuk oldu. Sarı-kırmızılılarda Roland Sallai, karşılaşmanın 9. dakikasında Gaziantep FK ceza sahası içerisinde köşe vuruşu kullanılırken Kevin Rodrigues'in kendisine yaptığı müdahale sonucu yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan, pozisyonu VAR ekranında izlemesinin ardından Galatasaray adına penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Barış Alper Yılmaz, golü atarak takımını 1-0 öne geçirdi.

Galatasaray, karşılaşmanın 45+10. dakikasında bir kez daha penaltı kazandı. Sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz'ın, Gaziantep FK oyuncusu Juninho Bacuna'nın kendisine yaptığı müdahale sonucu yerde kalmasının ardından hakem Ali Şansalan penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Barış Alper Yılmaz, kendisinin 2'nci, takımının 3'üncü golünü kaydetti.

İŞTE O POZİSYONLAR

1-)

2-)

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

VAR'dan kırmızı kart çıktı!
REKLAM - TOD
DİĞER
Galatasaray'da yıllar sonra gelen bir ilk! Yıldız ismi geride bıraktı...
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: "Zarfımız birlik mazrufumuz kardeşliktir"
G.Saray'dan scout transferi! 2005 doğumlu genç yıldız geliyor
Beşiktaş'tan Ndidi için özel tanıtım videosu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
VAR'dan kırmızı kart çıktı! VAR'dan kırmızı kart çıktı! 23:14
Beşiktaş'tan Ndidi için özel tanıtım videosu! Beşiktaş'tan Ndidi için özel tanıtım videosu! 22:20
G.Saray lehine 2 kez penaltı kararı! G.Saray lehine 2 kez penaltı kararı! 21:51
Buruk'tan maç öncesi ayrılık açıklaması! Buruk'tan maç öncesi ayrılık açıklaması! 21:15
Buruk'tan Icardi ve Osimhen açıklaması! Buruk'tan Icardi ve Osimhen açıklaması! 21:02
Kayserispor'da transfer tahtası açıldı Kayserispor'da transfer tahtası açıldı 20:48
Daha Eski
G.Saray'dan kaleci hamlesi! Buruk'la görüştü G.Saray'dan kaleci hamlesi! Buruk'la görüştü 19:32
F.Bahçe ayrılığı açıkladı! F.Bahçe ayrılığı açıkladı! 19:18
Keçiörengücü yeni transferini duyurdu! Keçiörengücü yeni transferini duyurdu! 19:01
G.Saray'dan dört transfer birden! G.Saray'dan dört transfer birden! 18:59
G.Saray'a iyi haber! O isme talip çıktı G.Saray'a iyi haber! O isme talip çıktı 18:40
Hesap.com Antalyaspor'da bir ayrılık daha! Hesap.com Antalyaspor'da bir ayrılık daha! 18:22