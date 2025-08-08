Galatasaray lehine 2 kez penaltı kararı! İşte o pozisyonlar

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 2025/26 sezonunun açılış maçında Gaziantep FK deplasmanına konuk oldu. Sarı-kırmızılılarda Roland Sallai, karşılaşmanın 9. dakikasında Gaziantep FK ceza sahası içerisinde köşe vuruşu kullanılırken Kevin Rodrigues'in kendisine yaptığı müdahale sonucu yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan, pozisyonu VAR ekranında izlemesinin ardından Galatasaray adına penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Barış Alper Yılmaz, golü atarak takımını 1-0 öne geçirdi.

Galatasaray, karşılaşmanın 45+10. dakikasında bir kez daha penaltı kazandı. Sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz'ın, Gaziantep FK oyuncusu Juninho Bacuna'nın kendisine yaptığı müdahale sonucu yerde kalmasının ardından hakem Ali Şansalan penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Barış Alper Yılmaz, kendisinin 2'nci, takımının 3'üncü golünü kaydetti.

İŞTE O POZİSYONLAR

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.