CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | İlkay Gündoğan'ın talebi Galatasaray'ı ikilemde bıraktı!

TRANSFER HABERİ | İlkay Gündoğan'ın talebi Galatasaray'ı ikilemde bıraktı!

Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da İlkay Gündoğan temasları sürmeye devam ediyor. Yıldız oyuncunun talep ettiği maaş, sarı kırmızılı yönetimi transferde ikileme sokuyor. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ | İlkay Gündoğan'ın talebi Galatasaray'ı ikilemde bıraktı!

Galatasaray'da yine yeniden İlkay Gündoğan sesleri... Sarı-Kırmızılılar uzun süredir gündeminde olan yıldız orta saha için yeniden atağa kalktı. Ancak transferin önündeki tek engel maliyet...


TRANSFER HABERİ | İlkay Gündoğan'ın talebi Galatasaray'ı ikilemde bıraktı!

Takvim'de yer alan habere göre Manchester City'nin 34 yaşındaki orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan'ın maaş beklentisi 7-8 milyon Euro. Galatasaray'ın bu rakamı vermesi durumunda İlkay, İstanbul'a gelmeye sıcak bakıyor.

TRANSFER HABERİ | İlkay Gündoğan'ın talebi Galatasaray'ı ikilemde bıraktı!

BURUK İSTİYOR ANCAK

Galatasaray ise takım içi dengeleri de düşünerek yıldız oyuncuya 4.5 milyon Euro maaş vermeyi planlıyor. Tecrübeli futbolcu, bu rakamı kabul ederse görüşmeler hız kazanacak. İlkay Gündoğan'ın Manchester City ile olan sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor. 6, 8 ve 10 numara oynayabilen tecrübeli orta sahayı teknik direktör Okan Buruk da takımında görmeyi çok istiyor.


Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ | İlkay Gündoğan'ın talebi Galatasaray'ı ikilemde bıraktı!

82 kez Alman Milli Takımı formasını giyen ve 19 kez fileleri havalandıran İlkay Gündoğan, ilerlemiş yaşına rağmen geçen sezon tam 54 maçta görev aldı. 5 gol atarken 8 de asist yaptı. İlkay, 221 Premier Lig maçında forma giyerken 45 gol ve 24 asistlik performansıyla göz doldurdu.

G.Saray'da hedef 1 numara! İşte listedeki isimler
Mourinho: Oyunu domine ettik
DİĞER
Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe bereli fotoğrafı ortaya çıktı!
CHP'li İBB'de iş insanlarından alınan rüşvetler kreş yapıyoruz yalanıyla cebe indirildi! 100 milyonluk vurgun
G.Saray'da bir ayrılık daha! Çizme'den talip...
İşte F.Bahçe'nin tur ihtimalleri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mourinho: Oyunu domine ettik Mourinho: Oyunu domine ettik 01:11
F.Bahçe 90+1'de yıkıldı! F.Bahçe 90+1'de yıkıldı! 01:11
İşte F.Bahçe'nin tur ihtimalleri! İşte F.Bahçe'nin tur ihtimalleri! 01:11
G.Saray'da bir ayrılık daha! Çizme'den talip... G.Saray'da bir ayrılık daha! Çizme'den talip... 01:11
F.Bahçe'nin golü ofsayta takıldı! F.Bahçe'nin golü ofsayta takıldı! 01:11
F.Bahçe: İnsanlığa karşı işlenen suçu durdurun! F.Bahçe: İnsanlığa karşı işlenen suçu durdurun! 01:11
Daha Eski
Beşiktaş'tan Ndidi açıklaması! Beşiktaş'tan Ndidi açıklaması! 01:11
Kerem neden G.Saray'ı seçmişti? Kerem neden G.Saray'ı seçmişti? 01:11
Solskjaer: Baskı kötü gelebilir ama... Solskjaer: Baskı kötü gelebilir ama... 01:11
3 büyüklerin transfer kapışması! 3 büyüklerin transfer kapışması! 01:11
Aslan'dan sürpriz transfer! Buruk'un jokeri olacak Aslan'dan sürpriz transfer! Buruk'un jokeri olacak 01:11
Barış Alper idolünü açıkladı: Ronaldo Barış Alper idolünü açıkladı: Ronaldo 01:10