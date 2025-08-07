CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'ın kamp kafilesi açıklandı! Osimhen ve Icardi kadroda yok

Süper Lig’de yeni sezonun açılış karşılaşmasında Galatasaray yarın saat 21.30’da deplasmanda Gaziantep FK’nın konuğu olacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2025 Perşembe 16:10 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2025 Perşembe 16:31
Karşılaşma öncesinde bu kente hareket eden sarı-kırmızılı ekibin kafilesinde forvet oyuncuları Mauro Icardi, Victor Osimhen ve Alvaro Morata yer almadı. Ayrıca Derrick Köhn de kafileye dahil edilmedi.

Sarı-kırmızılı ekibin, Gaziantep FK kafilesi şöyle:

"Metehan Baltacı, İsmail Jakobs, Davinson Sanchez, Rolland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Nicolo Zaniolo, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Arda Ünyay, Mario Lemina."

