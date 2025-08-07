Galatasaray'da Morata ile yollar ayrılıyor! İşte kasaya girecek rakam

Yeni sezon öncesi kadro planlamalarını sürdüren Galatasaray'da ayrılıklar da netleşmeye başladı. Yaz döneminde Victor Osimhen ve Leroy Sane gibi dünya yıldızlarını kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, İspanyol forvet Alvaro Morata ile vedaya hazırlanıyor.

İtalyan basınından Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre Serie A ekiplerinden Como, Morata'nın transferi için Galatasaray ile yaklaşık 5 milyon euro civarında bir bonservis bedeli karşılığında anlaşmak üzere. Tarafların sözlü olarak anlaşmaya çok yakın olduğu ve transferin kısa süre içinde resmiyet kazanabileceği bildirildi.

Alvaro Morata, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 16 resmi maça çıkarken 7 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.