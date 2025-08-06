TRANSFER HABERİ | Davinson Sanchez Galatasaray ile 'devam' diyecek! Sözleşme detayları ortaya çıktı

Galatasaray'da iç transferde önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar son olarak Yunus Akgün'ün sözleşmesinin 2028-2029 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatıldığını resmi sosyal medya hesabından açıkladı. Öte yandan Cimbom'da Yunus'un ardından Davinson Sanchez'in de sözleşmesinin uzatılacağı öğrenildi. DAVINSON İLE ANLAŞMA YOLDA! Davinson Sanchez'in temsilcisiyle masaya oturan Galatasaray'ın, Kolombiyalı futbolcu ile sözleşme yenileme konusunda prensip anlaşmasına vardığı belirtildi. Sarı-kırmızılı ekiple 2 sene daha sözleşmesi bulunan ve kontratında 1 yıllık opsiyon yer alan Sanchez'in mukavelesinin 2030'a kadar uzatılması konusunda el sıkışıldığı öne sürüldü. Milliyet'in haberine göre, daha önce 3.2 milyon euro alan 29 yaşındaki futbolcunun ücretinin ise 4.5 milyon euroya yükseltildiği vurgulandı. Davinson Sanchez, Galatasaray formasını 2024-25 sezonunda 44 maçta giyerken 5 gol 2 asistlik performans gösterdi.