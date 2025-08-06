TRANSFER HABERİ | Davinson Sanchez Galatasaray ile 'devam' diyecek! Sözleşme detayları ortaya çıktı

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Sarı-kırmızılı ekiple 2 sene daha sözleşmesi bulunan ve kontratında 1 yıllık opsiyon yer alan Sanchez'in mukavelesinin 2030'a kadar uzatılması konusunda el sıkışıldığı öne sürüldü.