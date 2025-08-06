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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Davinson Sanchez Galatasaray ile 'devam' diyecek! Sözleşme detayları ortaya çıktı

TRANSFER HABERİ | Davinson Sanchez Galatasaray ile 'devam' diyecek! Sözleşme detayları ortaya çıktı

Galatasaray'da iç transferde hareketli günler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların Davinson Sanchez ile de nikah tazeleyeceği öğrenilirken sözleşme detayları ise ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2025 Çarşamba 11:10
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TRANSFER HABERİ | Davinson Sanchez Galatasaray ile 'devam' diyecek! Sözleşme detayları ortaya çıktı

Galatasaray'da iç transferde önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

TRANSFER HABERİ | Davinson Sanchez Galatasaray ile 'devam' diyecek! Sözleşme detayları ortaya çıktı

Sarı-kırmızılılar son olarak Yunus Akgün'ün sözleşmesinin 2028-2029 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatıldığını resmi sosyal medya hesabından açıkladı.

TRANSFER HABERİ | Davinson Sanchez Galatasaray ile 'devam' diyecek! Sözleşme detayları ortaya çıktı

Öte yandan Cimbom'da Yunus'un ardından Davinson Sanchez'in de sözleşmesinin uzatılacağı öğrenildi.

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TRANSFER HABERİ | Davinson Sanchez Galatasaray ile 'devam' diyecek! Sözleşme detayları ortaya çıktı

DAVINSON İLE ANLAŞMA YOLDA!

Davinson Sanchez'in temsilcisiyle masaya oturan Galatasaray'ın, Kolombiyalı futbolcu ile sözleşme yenileme konusunda prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ | Davinson Sanchez Galatasaray ile 'devam' diyecek! Sözleşme detayları ortaya çıktı

Sarı-kırmızılı ekiple 2 sene daha sözleşmesi bulunan ve kontratında 1 yıllık opsiyon yer alan Sanchez'in mukavelesinin 2030'a kadar uzatılması konusunda el sıkışıldığı öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ | Davinson Sanchez Galatasaray ile 'devam' diyecek! Sözleşme detayları ortaya çıktı

Milliyet'in haberine göre, daha önce 3.2 milyon euro alan 29 yaşındaki futbolcunun ücretinin ise 4.5 milyon euroya yükseltildiği vurgulandı.

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