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Haberler Galatasaray Kerem Aktürkoğlu neden Galatasaray'ı seçmişti? İşte yıldız ismin kaderini değiştiren gelişme!

Kerem Aktürkoğlu neden Galatasaray'ı seçmişti? İşte yıldız ismin kaderini değiştiren gelişme!

Fenerbahçe’ye transfer olması konuşulan Kerem Aktürkoğlu’nun, Erzincanspor döneminde hocalığını yapan Kemal Kılıç Fotomac.com.tr’ye açıklamalarda bulundu. O dönem Galatasaray’ı neden tercih ettiğiyle ilgili konuşan Kılıç, Fenerbahçeli taraftarlara da sitem etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2025 Çarşamba 21:10 Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2025 Çarşamba 21:17
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Kerem Aktürkoğlu neden Galatasaray'ı seçmişti? İşte yıldız ismin kaderini değiştiren gelişme!

Fenerbahçe'ye transfer olması konuşulan Kerem Aktürkoğlu'nun, Erzincaspor döneminde hocalığını yapan Kemal Kılıç Fotomac.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. O dönem Galatasaray'ı neden tercih ettiğiyle ilgili konuşan Kılıç, Fenerbahçeli taraftarlara da sitem etti.

Mehmet Özkan / ÖZEL HABER

Fenerbahçeli taraftarları ikiye bölen Kerem Aktürkoğlu'nu, Erzincaspor'da oynadığı dönem çalıştığı hocası Kemal Kılıç'a sorduk. Milli futbolcuyla gurur duyduğunu dile getiren Kılıç, "En iyi oyuncularımızdan bir tanesiydi. Bedelsiz gittiği Galatasaray'a yüklü miktarda bonservis bedeli kazandırdı. Avrupa'nın en baş takımlarından bir tanesi Benfica'da oynadı. En iyi oyuncuların yetiştiği bir kulüpte Benfica'da büyük işler yaptı. Türk evladımız olarak onunla gurur duymamız gerekiyor. Transferi gündemde. Hangi takıma giderse şampiyonluk adına o takıma güç katar." İfadelerini kullandı.

"TERİM FAKTÖRÜ ETKİLİ OLDU"

Erzincanspor'dan Galatasaray'a transfer olduğu Fenerbahçe'nin de ilgisi olduğunu söyleyen Kılıç, "Fatih Terim'in ikna çalışması sonrası Galatasaray'ı tercih etti. Hem inançlı olması hem de ailesine bağlı olması futbolculuk kariyerine büyük katkı sağladı. Kerem özel çalışmalar yapan bir oyuncu. Biz bir yerlere geleceğini tahmin ediyorduk ama korkunç bir seviyeye ulaştı. Fenerbahçe alırsa çok büyük katkı sağlar." dedi.

"FENERLİLERİN GURUR DUYMASI GEREKİR"

Kemal Kılıç, Kerem'i istemeyen Fenerbahçelilere de tepki gösterdi;

"Bazen okuyorum; "Fenerbahçe ikiye bölündü, taraftarlar ikiye bölündü" İsteyeni var istemeyeni var. Bir kere Kerem muazzam, çok ahlaklı bir çocuktur. Fenerbahçe'ye giderse, Fenerbahçeliler "Çok büyük bir karakter kazandık" diye bence gurur duymaları gerekir. Ezeli rakipleri Galatasaray'da oynadı diye Fenerbahçeli taraftarların tavır almaması gerekir. Kerem Aktürkoğlu oynamaktan başa hiçbir düşüncesi olmayan biridir. Hiç yan etkenlerle uğraşmaz."

"İLGİ DUYDUĞU TAKIMI BİLMİYORUM"

Hangi takımda oynarsa oynasın müthiş bir aidiyet duygusu vardır kendisinde. 'Kanının son damlasına kadar' derler ya hani hakikaten takımı için öyle oynayan bir çocuk. Çok büyük heyecan katar Fenerbahçe'ye. Kerem'in hangi takıma ilgisi olduğunu bilmiyorum. Ezeli rakiplerinde oynadı diye Kerem Aktürkoğlu'na tavır almak doğru değil. Hangi Fenerbahçeliye saygısızlık yapmış? Fenerbahçe alırsa kadrosuna büyük güç katar. Tamamen kendisini futbola veren bir oyuncu Kerem Aktürkoğlu.

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