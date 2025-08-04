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Haberler Galatasaray Yıldızlar geçidi

Yıldızlar geçidi

G.Saray yönetimi önemli isimleri kadrosuna katarken, yıldız paketiyle de (StarFan) ciddi bir gelir elde etmeye hazırlanıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2025 Pazartesi 06:50
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Yıldızlar geçidi

Transfer döneminde Victor Osimhen ve Leroy Sane gibi dünyanın sayılı yıldızlarını kadrosuna dahil eden sarı-kırmızılılar, yenilerini sıraya koydu. Dünyanın en önemli kulüpleri arasında kalıcı olmak isteyen G.Saray yönetimi, gelirlerini de bu seviyeye çıkarmak için her yolu deniyor. Lazio maçından önemli bir gelir kazanan, SoloilGalaDay kampanyası ile coşan ve Osimhen kutuları ile milyon Eurolar kazanmak isteyen yönetim, StarFan paketleriyle de taraftarı kulübe daha da yakınlaştıracak.

OYUNCULARLA TANIŞMA ŞANSI

Bu proje ile 10 milyon Euro civarında bir gelir hedefleyen yönetim, taraftarlara 3 paket sunacak. Bu paket kapsamında maç biletleri, oyuncularla tanışma imkanı, antrenmanı takip etme şansı gibi bir çok avantaj ve sürpriz bulunacak. Ayrıca satın alınacak bu yıldız RAMS Park'ın VIP alanında sergilenecek. Hem önemli bir gelir elde etmek hem de taraftarı kulübe yaklaştırmak isteyen sarı-kırmızılılar, yıldız paketi ile yeni yıldızlar getirecek.

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