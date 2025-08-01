GALATASARAY HABERİ: Avrupa Osimhen transferini konuşuyor! İşte atılan manşetler

Herkes Osimhen transferine geniş yer ayırırken en çarpıcı ifadeler İspanyol Marca'dan geldi. Marca haberi, "Artık tartışmasız şekilde, Türk futbolunun en büyük transferlerinden biri olmaya aday olan Osimhen, Galatasaray'ın oyuncusu oldu. Galatasaray, Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe ile arasındaki farkı açmaya devam ediyor. Harika bir takım kurdular" şeklinde verdi.
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BR FOOTBALL: Osimhen Türkiye'ye döndüğünde büyük bir karşılama yapıldı.
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TUTTOMERCATO: Osimhen G.Saray ile kalıcı bir transfere imza attı. İstanbul'da coşkulu karşılama. Corriere dello Sport: Osimhen, İstanbul'a indi taraftarlar havalimanında çılgına döndü.
TNT SPOR: Galatasaray taraftarları maskelerini taktılar ve Osimhen'in İstanbul'a uçuşunu takip ettiler.
L'EQUIPE: Napoli'nin 2023 Serie A şampiyonluğunun kahramanları arasında yer alan Osimhen, 75 milyon euro karşılığında Campania'dan ayrıldı.
GOAL.COM: Osimhen, Armando Maradona'nın 33 yıl sonra Napoli'yi tekrar İtalya'nın zirvesine taşıdığı takımı terk etti. İki yıl önce, Osimhen'in Napoli'den bu şekilde ayrılacağını düşünmek hayal ürünüydü.