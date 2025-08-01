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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ: Avrupa Osimhen transferini konuşuyor! İşte atılan manşetler

GALATASARAY HABERİ: Avrupa Osimhen transferini konuşuyor! İşte atılan manşetler

Galatasaray'ın Napoli'den 75 milyon euro bedelle kadrosuna katarak rekor kırdığı Victor Osimhen transferi, Avrupa basınında da geniş yer buldu. İşte atılan manşetler... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2025 Cuma 06:50
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GALATASARAY HABERİ: Avrupa Osimhen transferini konuşuyor! İşte atılan manşetler

Havalimanında binlerce G.Saray taraftarının karşıladığı Victor Osimhen transferi tüm dünyada geniş yankı uyandırdı.

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GALATASARAY HABERİ: Avrupa Osimhen transferini konuşuyor! İşte atılan manşetler

Herkes Osimhen transferine geniş yer ayırırken en çarpıcı ifadeler İspanyol Marca'dan geldi. Marca haberi, "Artık tartışmasız şekilde, Türk futbolunun en büyük transferlerinden biri olmaya aday olan Osimhen, Galatasaray'ın oyuncusu oldu. Galatasaray, Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe ile arasındaki farkı açmaya devam ediyor. Harika bir takım kurdular" şeklinde verdi.

GALATASARAY HABERİ: Avrupa Osimhen transferini konuşuyor! İşte atılan manşetler

DİĞER HABERLER ŞU ŞEKİLDE:

BR FOOTBALL: Osimhen Türkiye'ye döndüğünde büyük bir karşılama yapıldı.

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GALATASARAY HABERİ: Avrupa Osimhen transferini konuşuyor! İşte atılan manşetler

TUTTOMERCATO: Osimhen G.Saray ile kalıcı bir transfere imza attı. İstanbul'da coşkulu karşılama. Corriere dello Sport: Osimhen, İstanbul'a indi taraftarlar havalimanında çılgına döndü.

TNT SPOR: Galatasaray taraftarları maskelerini taktılar ve Osimhen'in İstanbul'a uçuşunu takip ettiler.

GALATASARAY HABERİ: Avrupa Osimhen transferini konuşuyor! İşte atılan manşetler

L'EQUIPE: Napoli'nin 2023 Serie A şampiyonluğunun kahramanları arasında yer alan Osimhen, 75 milyon euro karşılığında Campania'dan ayrıldı.

GOAL.COM: Osimhen, Armando Maradona'nın 33 yıl sonra Napoli'yi tekrar İtalya'nın zirvesine taşıdığı takımı terk etti. İki yıl önce, Osimhen'in Napoli'den bu şekilde ayrılacağını düşünmek hayal ürünüydü.

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