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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Fenerbahçe de istiyordu! Galatasaray İlkay Gündoğan transferinde hızlı davrandı

Fenerbahçe de istiyordu! Galatasaray İlkay Gündoğan transferinde hızlı davrandı

İngiliz devi Manchester City ile sözleşmesi sona erecek olan İlkay Gündoğan için flaş gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de ilgilendiği yıldız futbolcu ile İstanbul'da masaya oturdu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2025 Perşembe 11:19
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Fenerbahçe de istiyordu! Galatasaray İlkay Gündoğan transferinde hızlı davrandı

Galatasaray'da transferde flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak sarı-kırmızılıların İlkay Gündoğan transferinde hızlı davrandığı öğrenildi.

Fenerbahçe de istiyordu! Galatasaray İlkay Gündoğan transferinde hızlı davrandı

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Cimbom, İlkay Gündoğan ile İstanbul'da kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Konuyla ilgili ayrıntılar sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından büyük merak konusu oldu.

Fenerbahçe de istiyordu! Galatasaray İlkay Gündoğan transferinde hızlı davrandı

"GALATASARAY'DA OYNARIM"

Dries Mertens'in ayrılığıyla birlikte bu bölgeyi dolduracak kalitede bir futbolcu arayan sarı kırmızılıların İlkay için yoğun çaba harcadığı gelen haberler arasında.

Fenerbahçe de istiyordu! Galatasaray İlkay Gündoğan transferinde hızlı davrandı

G.Saraylı olduğunu daha önce açıklayan futbolcu da, "Türkiye'ye gelirsem G.Saray'da oynarım" sözlerini kullanmıştı.

Fenerbahçe de istiyordu! Galatasaray İlkay Gündoğan transferinde hızlı davrandı

İNGİLİZLER İZİN VERECEK

Barcelona'dan Premier Lig ekibi Manchester City'ye transfer olan futbolcunun 1+1 yıllık sözleşmesi vardı. Fakat City'nin, İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'a gitmek istemesi hâlinde sözleşmesindeki opsiyonu kullanmayacağı ve oyuncunun sarı kırmızılı takıma transferine izin vereceği biliniyordu.

Fenerbahçe de istiyordu! Galatasaray İlkay Gündoğan transferinde hızlı davrandı

Tecrübeli futbolcunun Galatasaraylı yöneticilerle yapacağı görüşmeler sonrası Barcelona'ya döneceği belirtildi. Son pürüzler giderilirse 34 yaşındaki futbolcuyla iki yıllık sözleşme yapılacak.

Fenerbahçe de istiyordu! Galatasaray İlkay Gündoğan transferinde hızlı davrandı

FENERBAHÇE'NİN DE GÜNDEMİNDE!

İlkay Gündoğan ile Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de ilgilendiği aktarılıyor. Yönetimin İlkay transferiyle seçimler öncesi camiayı morallandirmek istediği belirtiliyor.

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