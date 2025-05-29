Fenerbahçe de istiyordu! Galatasaray İlkay Gündoğan transferinde hızlı davrandı
İngiliz devi Manchester City ile sözleşmesi sona erecek olan İlkay Gündoğan için flaş gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de ilgilendiği yıldız futbolcu ile İstanbul'da masaya oturdu. İşte detaylar...
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G.Saraylı olduğunu daha önce açıklayan futbolcu da, "Türkiye'ye gelirsem G.Saray'da oynarım" sözlerini kullanmıştı.
İNGİLİZLER İZİN VERECEK
Barcelona'dan Premier Lig ekibi Manchester City'ye transfer olan futbolcunun 1+1 yıllık sözleşmesi vardı. Fakat City'nin, İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'a gitmek istemesi hâlinde sözleşmesindeki opsiyonu kullanmayacağı ve oyuncunun sarı kırmızılı takıma transferine izin vereceği biliniyordu.
Tecrübeli futbolcunun Galatasaraylı yöneticilerle yapacağı görüşmeler sonrası Barcelona'ya döneceği belirtildi. Son pürüzler giderilirse 34 yaşındaki futbolcuyla iki yıllık sözleşme yapılacak.
FENERBAHÇE'NİN DE GÜNDEMİNDE!
İlkay Gündoğan ile Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de ilgilendiği aktarılıyor. Yönetimin İlkay transferiyle seçimler öncesi camiayı morallandirmek istediği belirtiliyor.
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