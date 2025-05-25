Galatasaray şampiyonluk kutlamaları | CANLI

Trendyol Süper Lig'de bu sezon da mutlu sona ulaşan Galatasaray, bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarı kırmızılı kulüp, armasına 5'inci yıldızı ekleyen ilk takım oldu.

Sarı kırmızılı taraftarlar, şampiyonluk kutlamaları için kulübün çağrısı ile 25 Mayıs Pazar günü Yenikapı Etkinlik Alanı'na akın etti.

Galatasaray Lisesi'nden yola çıkan Galatasaray kafilesi, üstü açık otobüs ile belirledikleri güzergahın sonunda kendilerini on binlerce taraftarın beklediği alana ulaştı.

Tarihi kutlamayı ve kupa takdim törenini haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

G.SARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI | CANLI