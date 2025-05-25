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Haberler Galatasaray Galatasaray'da taraftarlardan Victor Osimhen'e çağrı: Bizimle kal

Galatasaray'da taraftarlardan Victor Osimhen'e çağrı: Bizimle kal

Galatasaray'ın Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirdiği şampiyonluk kutlamalarında Victor Osimhen'in sahneye çıkması ile dikkat çeken anlar yaşandı. Alandaki on binlerce taraftar, hep bir ağızdan Nijeryalı yıldızın kalması için çağrıda bulundu. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2025 Pazartesi 00:08
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Galatasaray'da taraftarlardan Victor Osimhen'e çağrı: Bizimle kal

Galatasaray, Yenikapı Etkinlik Alanı'ndaki dev organizasyon ile Trendyol Süper Lig şampiyonluğunu ve 5'inci yıldızını kutladı. Sarı kırmızılılarda oyuncular sırayla taraftarları selamlamak için sahneye çıkarken sıra Victor Osimhen'e geldiğinde dikkat çeken anlar yaşandı.

Taraftarlar hep bir ağızdan Nijeryalı golcü için "Bizimle kal" tezahüratları yaptı. Taraftarlara zaman zaman diğer Galatasaraylı oyuncuların da eşlik ettiği görüldü.

Teknik direktör Okan Buruk da o anlarda kendisine Osimhen ile ilgili yöneltilen soruya "Stay with us Osimhen" (Bizimle kal Osimhen) diyerek yanıt verdi.

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