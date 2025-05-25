CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Dries Mertens ve ailesi taraftarlarla vedalaştı!

Dries Mertens ve ailesi taraftarlarla vedalaştı!

Galatasaray'ın sevilen oyuncusu Dries Mertens ve ailesi, Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamalarında taraftarlarla vedalaştı. İşte o duygusal anlar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2025 Pazar 23:18 Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2025 Pazar 23:30
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Dries Mertens ve ailesi taraftarlarla vedalaştı!

Trendyol Süper Lig şampiyonluğu ve 5'inci yıldız kutlamaları için Yenikapı Etkinlik Alanı'nda toplanan Galatasaray'da Dries Mertens ve ailesinin vedası geceye damga vurdu.

Belçikalı yıldız, eşi Katrin Kerkhofs ve oğlu Ciro Mertens ile sahneye çıktığı sırada gözyaşlarını tutamadı.

Dolu gözler ile taraftarları selamlayan Dries Mertens ve eşi Kat, çocukları Ciro ile çektirdikleri üçlünün ardından sahneyi terk ederken taraftarlar tarafından uzun süre alkışlandı.

İŞTE O ANLAR

EuroLeague'de şampiyon F.Bahçe Beko!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
‘Aile Saadeti'nden ilk tanıtım yayınlandı!
22 toplantının sadece 3’ünde kameralar bantlanmış! Ekrem İmamoğlu'nun oteldeki toplantılarından yeni görüntüler ortaya çıktı
Erdoğan'dan F.Bahçe Beko'ya tebrik!
Aziz Yıldırım'dan EuroLeague zaferi sonrası açıklama!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig'de 38. haftanın programı açıklandı! Süper Lig'de 38. haftanın programı açıklandı! 23:28
Mertens ailesinden duygusal veda! Mertens ailesinden duygusal veda! 23:17
Osimhen'e Times Meydanı'nda "Bizimle kal" mesajı Osimhen'e Times Meydanı'nda "Bizimle kal" mesajı 23:09
Aziz Yıldırım'dan EuroLeague zaferi sonrası açıklama! Aziz Yıldırım'dan EuroLeague zaferi sonrası açıklama! 22:30
Solskjaer: Haftaya bu takım savaşacak! Solskjaer: Haftaya bu takım savaşacak! 21:47
Tekke: Kabul edilebilir değil Tekke: Kabul edilebilir değil 21:46
Daha Eski
Alanyaspor lige tutundu! Alanyaspor lige tutundu! 21:37
Adana Demirspor'dan müthiş dönüş! Adana Demirspor'dan müthiş dönüş! 21:13
Süper Lig'de küme düşen son takım belli oldu! Süper Lig'de küme düşen son takım belli oldu! 21:02
Orkun, Benfica'ya yetmedi! Orkun, Benfica'ya yetmedi! 20:58
Özbek'ten Osimhen açıklaması! Özbek'ten Osimhen açıklaması! 20:02
EuroLeague'de şampiyon F.Bahçe Beko! EuroLeague'de şampiyon F.Bahçe Beko! 19:19