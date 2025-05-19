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Haberler Galatasaray Galatasaraylı yönetici Abdullah Kavukcu'dan Osimhen müjdesi: Parası hazır

Galatasaraylı yönetici Abdullah Kavukcu'dan Osimhen müjdesi: Parası hazır

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Osimhen hakkındaki açıklamaların ardından sarı kırmızılı ekibin Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu taraftarlara yıldız golcüyle ilgili müjdeyi verdi: “Kalmak istemesi halinde Osimhen’i transfer edecek maddi kaynağımız hazır.”

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2025 Pazartesi 22:02 Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2025 Pazartesi 22:42
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Galatasaraylı yönetici Abdullah Kavukcu'dan Osimhen müjdesi: Parası hazır

Şampiyonluk kadar G.Saray taraftarının önem verdiği bir başka konu ise Victor Osimhen'in transferi... Sarı-kırmızılılar bir yandan 5. yıldızın coşkusunu yaşarken bir yandan da Nijeryalı futbolcunun vereceği kararı bekliyor. Napoli'den kiralanan başarılı futbolcu kendisine gelen teklifleri gördükten sonra karar vereceğini yönetime iletirken, sarı kırmızılılar kalması için her yolu deniyor. G.Saray Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu transferle ilgili taraftarlara müjdeli haberi verdi.

"DAHA YENİ BAŞLIYORUZ"

Maddi açıdan Osimhen transferinde hiçbir engel bulunmadığını belirten Kavukcu, "Osimhen'e 'Eğer kalmak istiyorsan bonservisini almaya ve ücretini vermeye hazırız' dedik. Osimhen tüm teklifleri görmek istiyor. Sezon sonunda durum netleşecek. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Bu sene çok algı yaptılar. 'Geliyoruz, geliyoruz' dediler; biz geldik. 5. yıldızı almış olabiliriz ama daha yeni başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'YE KAPTIRMAYIZ"

Öte yandan, Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili İbrahim Hatioğlu da Osimhen'i takımda tutmak için her şeyi yapacaklarını söyledi. Özellikle ezeli rakipleri F.Bahçe'nin de devrede olduğuyla ilgili iddialara da değinen Hatipoğlu, "Osimhen'i elimizde tutmak için her şeyi yapacağız. Taraftarlarımızın büyük destek vereceğini biliyoruz. Biraz zamana ihtiyacımız var. Kimse merak etmesin, Osimhen'i Fenerbahçe'ye kaptırmayız" dedi.

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