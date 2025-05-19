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Haberler Galatasaray Galatasaray 5 yıldızlı formayı satışa sundu! İşte yeni logo

Galatasaray 5 yıldızlı formayı satışa sundu! İşte yeni logo

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 25. şampiyonluğu ilan edip 5. yıldızı takma başarısını göstermesinin ardından yeni logolu formasını satışa sundu. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2025 Pazartesi 11:56
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Galatasaray 5 yıldızlı formayı satışa sundu! İşte yeni logo

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Bellona Kayserispor'u 3-0 mağlup etti ve 25. kez mutlu sona ulaştı.

Galatasaray 5 yıldızlı formayı satışa sundu! İşte yeni logo

Sarı-kırmızılılar, üst üste 3. kez şampiyonluk sevinci yaşarken aynı zamanda 5. yıldızı da takma başarısı gösterdi.

Galatasaray 5 yıldızlı formayı satışa sundu! İşte yeni logo

4 yıldızlı dönemin sona ermesinin ardından Cimbom'da tüm ürünlerde de değişikliğe gidildi.

Galatasaray 5 yıldızlı formayı satışa sundu! İşte yeni logo

GS Store'daki ürünlerini güncelleyen Galatasaray, 2024-2025 formalarının da 5 yıldızlı yeni logolu versiyonunu satışa sundu.

Galatasaray 5 yıldızlı formayı satışa sundu! İşte yeni logo

5. yıldızın yerinin yeni sezon formalarında ise daha farklı konumlanabileceği de belirtiliyor.

Galatasaray 5 yıldızlı formayı satışa sundu! İşte yeni logo

İŞTE O LOGO

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