Galatasaray 5 yıldızlı formayı satışa sundu! İşte yeni logo
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 25. şampiyonluğu ilan edip 5. yıldızı takma başarısını göstermesinin ardından yeni logolu formasını satışa sundu. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
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GS Store'daki ürünlerini güncelleyen Galatasaray, 2024-2025 formalarının da 5 yıldızlı yeni logolu versiyonunu satışa sundu.
5. yıldızın yerinin yeni sezon formalarında ise daha farklı konumlanabileceği de belirtiliyor.
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