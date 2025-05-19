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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Ahmet Çakar'dan dikkat çeken Osimhen tahmini! "Kalırsa Galatasaray..."

Ahmet Çakar'dan dikkat çeken Osimhen tahmini! "Kalırsa Galatasaray..."

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında şampiyonluk düğümü çözüldü. Galatasaray, Bellona Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek 25. kez mutlu sona ulaştı. Mücadelenin ardından Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2025 Pazartesi 10:44
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Ahmet Çakar'dan dikkat çeken Osimhen tahmini! "Kalırsa Galatasaray..."

"Ve lig bitti. Hak eden kazandı ama bu kadar kolay mı olmalıydı orası tartışılır. Özellikle Galatasaray, Beşiktaş'a yenildikten sonra puan farkı azaldığı anlarda tüm Fenerbahçeliler umutlanmıştı ki, ondan sonra birden haftadan haftaya lig kopuverdi.

Ahmet Çakar'dan dikkat çeken Osimhen tahmini! "Kalırsa Galatasaray..."

Önce şunu söyleyelim; Victor Osimhen, Türkiye'ye gelmiş, geçmiş en iyi santrfor. Sadece attığı goller değil, çabukluğu, hırsı, şevki inanılmaz. Diğer arkadaşlar da herhalde kendilerini ona ayak uydurmak zorunda hissettiler ve ortaya korkunç bir başarı çıktı.

Ahmet Çakar'dan dikkat çeken Osimhen tahmini! "Kalırsa Galatasaray..."

Fenerbahçeliler için her yönden kâbus gibi bir sezon oldu. Bir tarafta Mourinho denen ne yaptığı belli olmayan bir teknik adam. Diğer yanda onun yanlışlarına 'Dur' diyemeyen bir başkan ve yönetim, Fenerbahçe'yi ne hale getirdiler.

Ahmet Çakar'dan dikkat çeken Osimhen tahmini! "Kalırsa Galatasaray..."

Peki bundan sonra ne olur? Cevap çok açık; Osimhen kalırsa Galatasaray üç sene daha şampiyon olur. Osimhen gitse bile Galatasaray'ın rakiplerindeki kaos birden kesilemeyeceği için önümüzdeki yılın favorisi yine Galatasaray olur.

Ahmet Çakar'dan dikkat çeken Osimhen tahmini! "Kalırsa Galatasaray..."

Sonuçta; son iki hafta birçok takım için formalite. Şampiyon Galatasaray için de öyle. Ama önümüzdeki haftalar Fenerbahçe tarihinin görmediği bir kaos, bölünme hatta şiddet olayları bile yaşanabilir."

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