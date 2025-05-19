Ahmet Çakar'dan dikkat çeken Osimhen tahmini! "Kalırsa Galatasaray..."

"Ve lig bitti. Hak eden kazandı ama bu kadar kolay mı olmalıydı orası tartışılır. Özellikle Galatasaray, Beşiktaş'a yenildikten sonra puan farkı azaldığı anlarda tüm Fenerbahçeliler umutlanmıştı ki, ondan sonra birden haftadan haftaya lig kopuverdi.

Önce şunu söyleyelim; Victor Osimhen, Türkiye'ye gelmiş, geçmiş en iyi santrfor. Sadece attığı goller değil, çabukluğu, hırsı, şevki inanılmaz. Diğer arkadaşlar da herhalde kendilerini ona ayak uydurmak zorunda hissettiler ve ortaya korkunç bir başarı çıktı.