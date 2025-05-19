Ahmet Çakar'dan dikkat çeken Osimhen tahmini! "Kalırsa Galatasaray..."
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında şampiyonluk düğümü çözüldü. Galatasaray, Bellona Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek 25. kez mutlu sona ulaştı. Mücadelenin ardından Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler...
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Peki bundan sonra ne olur? Cevap çok açık; Osimhen kalırsa Galatasaray üç sene daha şampiyon olur. Osimhen gitse bile Galatasaray'ın rakiplerindeki kaos birden kesilemeyeceği için önümüzdeki yılın favorisi yine Galatasaray olur.
Sonuçta; son iki hafta birçok takım için formalite. Şampiyon Galatasaray için de öyle. Ama önümüzdeki haftalar Fenerbahçe tarihinin görmediği bir kaos, bölünme hatta şiddet olayları bile yaşanabilir."
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