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Haberler Galatasaray Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Victor Osimhen açıklaması!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Victor Osimhen açıklaması!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Yenikapı'da taraftarlara Victor Osimhen ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2025 Pazar 20:02
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Victor Osimhen açıklaması!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan ederek armasına 5'inci yıldızı ekleyen Galatasaray, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda on binlerce taraftar ile buluştu. Taraftarları selamlayan sarı kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, Victor Osimhen açıklamaları ile gündem oldu.

"OSIMHEN'İN BAZI KARARLAR ALMASI GEREKİYOR"

Alanda yapılan "Taraftar çıldırdı, Osimhen'i istiyor" tezahüratlarına karşılık olarak Özbek, "Osimhen çok önemli bir futbolcu ve şampiyonlukta önemli bir payı var. Kendisiyle konuşuyoruz, onun vereceği bir karar var. Onun da bazı kararlar alması gerekiyor." dedi.

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