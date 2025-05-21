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Haberler Galatasaray Dursun Özbek: Kalbi Galatasaray için atan herkesi Yenikapı'ya davet ediyorum

Dursun Özbek: Kalbi Galatasaray için atan herkesi Yenikapı'ya davet ediyorum

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, mayıs ayı olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Özbek'in açıklamalarını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2025 Çarşamba 13:57 Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2025 Çarşamba 14:05
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Dursun Özbek: Kalbi Galatasaray için atan herkesi Yenikapı'ya davet ediyorum

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, mayıs ayı olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

İŞTE ÖZBEK'İN SÖZLERİ

"MAYISLAR BİZİMDİR SÖZÜNÜ AMATÖR ŞUBELERİMİZDE DE EKLEDİK"

"Yeni tesisimizin üyelerimizin ziyaretine açtık. Futbolumuzun yeni yerleşkesi olan Kemerburgaz'ı görmelerine fırsat verdik. Beğenilerini ilettiler. Hep beraber orada bir arada olmanın keyfini yaşadık. Mayıslar bizimdir sözü futbol için söylenmişti ama bu dönemde bu söze amatör şubelerimizi de ekledik. Engelsiz aslanlarımızla gurur duyduk. Voleybolda başarılar kazanmaya devam ediyoruz. Divan Başkanımız da aldığımız başarıları tek tek sıraladı. Önümüzdeki dönemde daha fazla başarı kazanacağımıza inanıyorum."

"ŞİMDİ DAHA BÜYÜK HEDEFLER İÇİN İLERLEME ZAMANI"

"25. şampiyonluğumuzu kazanıp 5. yıldızı kazanacağımızı söylemiştim. Türkiye Kupası'nı da kazandık. Okan Hocamız başta olmak üzere futbolcularımız ve katkısı olan tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Şimdi daha büyük hedefler için birlikte ilerlemenin zamanı. Bu sene şampiyonluk kutlamamızı bir festivale dönüştürmek için Yenikapı'yı belirledik. Tarih olarak özellikle 25.05.2025 tarihini seçtik. Kalbi Galatasaray için atan herkesi oraya davet ediyorum."

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