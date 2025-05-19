Bileğinin hakkıyla

G.Saray ailesine 25. şampiyonlukla birlikte gelen 5 yıldız hayırlı uğurlu olsun. G.Saray Başkanı sayın Dursun Özbek ve yönetimini üst üste kazanılan 3 şampiyonluktan dolayı kutluyorum. Özellikle başkan Özbek sadece yönetiminde şampiyonluklar yaşamadı; G.Saray'a ciddi projeler de kazandırdı. Dursun Özbek'in en önemli projelerinden biri de Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak olacak. Bu konuda 1 milyar 450 milyon TL ödeme yapıldı, geride kalan 1.2 milyar TL'lik kısım da Florya projesi sonrası kapatılacak ve G.Saray büyük bir faiz yükünden kurtulacak. 25. şampiyonluk stratejik açıdan çok önemliydi.

Çünkü G.Saray hem rakibi F.Bahçe'den önce 5. yıldızı taktı hem de uzun aradan sonra bir Türk takımı Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak. Bu şampiyonlukta ayrıca taraftarın büyük payı olduğunu düşünüyorum. Sezon boyunca G.Saray evindeki maçları kapalı gişe oynadı. Taraftar gelecek sezonun kombinelerini tüketti, 2.3 milyar TL hasılat geldi. Kazanılan 3 şampiyonlukta; yönetimfutbolcu- taraftar birlikteliği çok güçlüydü. Dursun başkan da 3 yıl üst üste şampiyonluk yaşayan başkanlar sınıfına adını yazdırdı, G.Saray Cumhuriyetin 100. Yılında şampiyon oldu 2025 yılında 25. şampiyonluğunu ilan etti ve bileğinin hakkıyla 5. yıldızı kazandı.