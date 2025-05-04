Sen neymişsin Torreira!

Türkiye Kupası'nda Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenen Galatasaraylı oyuncular coşkulu oyunu yeniden kazandılar. O derbi galibiyeti başta Okan Buruk olmak üzere camiayı, taraftarları ve futbolcuları şampiyon olma konusunda motive etti. Sivas karşısında da oyunun tümüne hakim, topun patronu olan, sürekli hücumu düşünen ve müthiş pozisyonlar üreten bir Galatasaray izledik. Sivas gibi kapanan takımları açmanın tek şifresi, golü erken bulmaktı. 9. dakikada Torreira'nın takipçiliğiyle attığı gol, Galatasaray'ın gövdeli galibiyetinin kapısını açtı. Toplam 22 dakika içerisinde Galatasaray, Sivas kalesine gol olup yağdı. Özellikle Osimhen'in attığı 2. gol haftanın en güzel golüne aday olacaktır. Hikâyesine baktığımızda faulü Osimhen aldı, ortayı Sallai yaptı. Osimhen, kontrolvuruş şeklinde topu köşeye bıraktı. Özellikle sakatlanıncaya kadar Eren'in çalışkanlığı göz doldurdu. Sallai, hem hücumda hem de savunmada başarıydı. Yunus kanat oyuncusu olmasına rağmen orta alana gelip bir maestro gibi pas dağıtımını sağladı. Maçtan önce taraftarlara projeler tanıtıldı. Bakan Dursun Özbek, inanılmaz işlere imza atacak. Ama yeni sezon için bir daha söylüyorum, Osimhen Galatasaray'da devam etmeli. Okan Buruk'un Lemina'ya özgürlük vermesi, Sanchez, Abdülkerim ikilisinin de daha rahat oynamasını sağladı. Çünkü Lemina savunmanın önünden topu alıyor. Orta alandan kanatlara ve dikine gerektiğinde etkili paslar atıyor. Lemina'nın varlığı Torreira'nın içindeki golcülüğün de dışarı çıkması sağladı.