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Anasayfa Yazarlar Levent Tüzemen Çifte zafer yakın
Levent Tüzemen

Levent Tüzemen

23 Nisan 2025 | Çarşamba

Çifte zafer yakın

Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe maçı ile birlikte dörtlü savunma ve tek forvete dönüş yapmak Galatasaray'ın fabrika ayarlarına geri dönmesini sağlarken, oyun olarak da güçlendirdi. Samsun ve Bodrum maçlarında futbol olarak yükselişe geçen Galatasaray kaliteli, dengeli, bol pozisyona giren oyununu Konya'da da sahaya yansıttı. Türkiye Kupası'nı en çok kazanan takım olan Galatasaray, bir kupa takımı olduğunu bir kez daha oynadığı futbolla izleyenlere gösterdi. Konya'daki gövdeli galibiyetin mimarları Osimhen ve Sallai oldu. Mertens'in ortasını nefis kafa vuruşu ile gole çeviren Osimhen, Torreira ile Sallai'nin ilk gollerinde atağı başlatan isimdi. Sallai belki orta yapma konusunda isabeti tutturamasa da özellikle attığı ikinci gol göz kamaştırıcıydı. Sallai topa vurur gibi yapıp iki Konyalıyı pasifize edip sol ayağı ile köşeye mermi gibi vurdu...

Barış Alper, Sallai'nin bu hareketinden ders çıkarmalı, kendisi de gol vuruşlarında gelişigüzel hareket etmeyip Sallai gibi topa basmayı düşünmeli. Konya'da Galatasaray adına en güzel görüntü tüm oyuncuların, takım savunmasına sadık kalmasıydı. Herkes birbirine yardım etme konusunda taşın altına elini soktu. Lemina geldikten sonra daha çok hücuma çıkma şansı bulan Torreira, son haftalardaki golcülüğünü Konya'da da golüyle gösterdi. Ligde 5 puanlık farkı yakalayan ama oyun olarak da yükselişe geçen Galatasaray kupada da finale çıkarak çifte zafer yaşamanın sinyallerini verdi.

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Etiketler :
Fenerbahçe, Barış Alper, Türkiye Kupası, Mertens, Sallai, Galatasaray, torreira

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