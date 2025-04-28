En büyük proje Osimhen olur

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in yeni sezon öncesi en büyük projesi Osimhen'i almak olmalıdır. Nijeryalı yıldızın G.Saray'a gelmesi Allah'ın bir lütfudur. Tüm imkanlar zorlanmalı ve Osimhen G.Saray'da oynamaya devam etmelidir. Eyüpspor önünde Osimhen, tek kişilik oyunu sahneye koydu, atmasa da attırıyor ama gol atmak için müthiş çaba sarf ediyor. Takımının kazanması adına mücadele gücünü zirveye çıkardığı gibi yüreğini de sahaya koyuyor.

Böyle güçlü karaktere sahip, iş ahlakı üst düzeyde olan mükemmel bir profesyonel olan Osimhen, G.Saray şampiyon olursa Devler Ligi'nde atacağı gollerle şov yapar!

G.Saray taraftarı da Osimhen transferi için geçmişteki 'Sarı Cuma' kampanyası gibi bir girişimin fitilini yakmalıdır. Sallai'nin attığı gol öncesi kazanılan kornerde Osimhen var, ön direkte kafayı vuran yine Osimhen'di. Torreira'nın golünde de pozisyonun yaratılışına yine Osimhen imza attı. Kendi golünde ise pozisyonu yoktan yarattı, topu önüne mükemmel aldı sonra da gol olan darbeyi yaptı.

Okan hocanın çok pas hatası yapan ve Ampen karşısında çaresiz kalan sarı kartlı Frankowski'yi çıkarıp Kaan Ayhan'ı alması doğru hamleydi. Torreira, Lemina ve Davinson oyundan hiç kopmadı.

Hem doğru pozisyon aldılar hem de ikili mücadelelerde kazandılar. Sallai çalışkanlık ve mücadele ile öne çıktı.

Son vuruşlarda dikkatli olsa skora daha fazla katkı yapardı. Fedakârca oynayan Yunus hücumda G.Saray'a çok destek verdi bir topu da direkten döndü. G.Saray zor bir engeli hem geçti hem de 5 puanlık farkını korudu. Okan hocanın oyuna erken aldığı Morata, son iki gole imza atarken ayak ve kafa vuruşlarının ne kadar üst seviyede olduğunu bir kez daha gösterdi.