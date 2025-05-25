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Levent Tüzemen

Levent Tüzemen

25 Mayıs 2025 | Pazar

Rekabet ortamı

Galatasaray Başkanı Sayın Dursun Özbek, Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kuracaklarının sözünü verdi. Şampiyon olan kadrodan bir çok oyuncuyla yollar ayrılacak. Efsane Muslera evine dönecek, Mertens de Galatasaray sevgisi içinde futbol hayatına nokta koyacak. 2024-25 sezonu Mertens için bence çok özel oldu. Çünkü Belçikalı yıldızın formasını giydiği PSV, Napoli ve G.Saray şampiyonluklar yaşadı.


Okan Buruk, yeni sezon için kadroyu yaparken transfer edilecek oyuncuların rekabet ortamında yer alması gerektiğine dikkat etmeli. İki örnek vereceğim: 1- Göztepe karşısında önemli kurtarışlar yapan kaleci Günay, Galatasaray kalesini koruma konusunda güven tazeledi. 2- Alman Milli Takımı'nda oynamış Kerem Demirbağ 4 kritik hata yaptı. 4'ü de Galatasaray kalesinde ciddi hata oldu. Kerem rekabete giremeyeceğinin sinyallerini verdi.


Ahmet Kutucu bal yapmayan arı gibi. Berkan Kutlu ise sadece çalışkanlığıyla öne çıktı, oyuna yaratıcılık koyamadı. Jacobs böyle oynayacaksa hızıyla G.Saray'a ciddi katkı sağlar. Frankowski soru işareti olmaya devam ediyor. Morata tam bir takım oyuncusu. Savunmaya yardım ediyor, çok çalışıyor, rakibi gücü yettiğince kovalıyor. Hızlı hücumlarda etkili değil. Kulübeden katkı sağlayabilir. Davinson Sanchez, Galatasaray'ın lideri gibi oynadı. Savunmada, müthiş müdahalelerde bulundu. Galatasaray adına gecenin güzelliği Kaan'ın frikikten attığı jeneriklik goldü.

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Etiketler :
Okan Buruk, ahmet kutucu, Berkan Kutlu, Davinson Sanchez, G Saray, Şampiyonlar Ligi, Dursun Özbek, Galatasaray

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