Rams Park'ta 25. şampiyonluğunu ilan eden G.Saray'da görülmeye değer bir coşku vardı. Taraftarlar 5. yıldızı takmanın haklı gururunu yaşarken şampiyonluk kadar ön planda olan bir isim daha vardı: Victor Osimhen. Karşılaşma başlamadan önce Nijeryalı yıldıza takımda kalması ve yönetimden de transferi gerçekleştirmesi için talepte bulunan taraftarlar, Osimhen'i baş tacı yaptı. Karşılaşmanın her anında Osimhen'e büyük bir ilgi vardı.

YİNE PERDEYİ AÇTI

Tribünler hep birlikte 'Taraftar çıldırdı, Osimhen'i istiyor' tezahüratlarıyla RAMS Park'ı inletti. Büyük bir keyifle taraftarları dinleyen Osimhen'in kesin kararını sezon sonunda verileceği biliniyor. Sahada ise tribünlerin desteğiyle harika bir Osimhen vardı. Hücumda bir an olsun durmayan Nijeryalı futbolcu 26'da Gabriel Sara'nın kullandığı köşe vuruşunda harika bir kafa vuruşuyla topu filelere göndererek yine perdeyi açan isim oldu.

PANKARTLI "KAL" MESAJI VERİLDİ

Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı tribünlerde büyük bir Victor Osimhen pankartı da açıldı. Taraftarlar, kararını sezon sonunda verecek olan Osimhen için, "Zorunda olduğun için değil istediğin için bizimle kal Osimhen" yazılı pankart açtı.

REKORUNU GELİŞTİRDİ

Dünkü karşılaşmada harika bir gole imzasını atan Victor Osimhen, 26. dakikada güzel bir kafa vuruşuyla fileleri bularak kendisine ait rekoru da geliştirdi. Resmi maçlardaki 36. golünü atarak bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu rekorunu bir adım daha ileriye taşıyan Osimhen'in önünde 2 resmi maç daha bulunuyor.

GOLÜ KIZI ANONSLADI

Victor Osimhen'in attığı golde RAMS Park'ta çok güzel anlar yaşandı. Başarılı futbolcunun 26. dakikada attığı golden sonra yapılan anonsu Osimhen'in kızı Hailey gerçekleştirdi. Gol sonrası ritüelinde bu kez Hailey, "Victor" diye seslenirken, tribünler de "Osimhen' diye bağırarak RAMS Park'ta unutulmaz anlar yaşattı.