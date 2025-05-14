TRANSFER HABERİ - Galatasaray Eyüp Aydın’ın bonservis bedelini belirledi! İşte o rakam
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray'da geleceği belirsizliğini koruyan genç oyuncu Eyüp Aydın için ayrılık sinyalleri güçleniyor. Sarı-kırmızılıların sezon sonunda kadro planlamasında yer vermediği 20 yaşındaki orta saha için talep ettiği bonservis bedeli belli oldu. İşte o rakam… (GS spor haberleri)
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İtalyan gazeteci Rudy Galetti'nin haberine göre Galatasaray, genç futbolcuyu 1.5 milyon Euro bedelle elden çıkarmaya hazırlanıyor.
2023 yaz transfer döneminde Bayern Münih II'den transfer edilen Eyüp Aydın, bu sezon Galatasaray formasıyla yalnızca 3 resmi maçta görev aldı ve 1 kez gol sevinci yaşadı.
20 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'ya kadar devam ediyor.
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