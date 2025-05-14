TRANSFER HABERİ - Galatasaray Eyüp Aydın’ın bonservis bedelini belirledi! İşte o rakam

İtalyan gazeteci Rudy Galetti'nin haberine göre Galatasaray, genç futbolcuyu 1.5 milyon Euro bedelle elden çıkarmaya hazırlanıyor.

2023 yaz transfer döneminde Bayern Münih II'den transfer edilen Eyüp Aydın, bu sezon Galatasaray formasıyla yalnızca 3 resmi maçta görev aldı ve 1 kez gol sevinci yaşadı.