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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray Eyüp Aydın’ın bonservis bedelini belirledi! İşte o rakam

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Eyüp Aydın’ın bonservis bedelini belirledi! İşte o rakam

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray'da geleceği belirsizliğini koruyan genç oyuncu Eyüp Aydın için ayrılık sinyalleri güçleniyor. Sarı-kırmızılıların sezon sonunda kadro planlamasında yer vermediği 20 yaşındaki orta saha için talep ettiği bonservis bedeli belli oldu. İşte o rakam… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2025 Çarşamba 09:15
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray Eyüp Aydın’ın bonservis bedelini belirledi! İşte o rakam

Galatasaray'da sezon sonunda kadroda düşünülmeyen isimler arasında yer alan genç futbolcu Eyüp Aydın için istenen bonservis bedeli netleşti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Eyüp Aydın’ın bonservis bedelini belirledi! İşte o rakam

Avrupa'dan iki kulübün radarına giren 20 yaşındaki orta saha oyuncusu için sarı-kırmızılı yönetim satışa sıcak bakıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Eyüp Aydın’ın bonservis bedelini belirledi! İşte o rakam

Okan Buruk'un teknik direktörlüğündeki Galatasaray'da forma şansı bulmakta zorlanan Eyüp Aydın, Augsburg ve Sassuolo'nun transfer listesine girdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Eyüp Aydın’ın bonservis bedelini belirledi! İşte o rakam

İtalyan gazeteci Rudy Galetti'nin haberine göre Galatasaray, genç futbolcuyu 1.5 milyon Euro bedelle elden çıkarmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Eyüp Aydın’ın bonservis bedelini belirledi! İşte o rakam

2023 yaz transfer döneminde Bayern Münih II'den transfer edilen Eyüp Aydın, bu sezon Galatasaray formasıyla yalnızca 3 resmi maçta görev aldı ve 1 kez gol sevinci yaşadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Eyüp Aydın’ın bonservis bedelini belirledi! İşte o rakam

20 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'ya kadar devam ediyor.

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