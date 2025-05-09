GALATASARAY HABERLERİ: Transferde Osimhen çılgınlığı! Yok böyle bir teklif...
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın yıldız ismi Osimhen konusundaki son gelişmeler transferde heyecanı yükseltmeye devam ediyor. Sarı kırmızılıların oyuncunun bonservisi için 75 milyon Euro'yu ödeyip ödemeyeceği merak konusu olurken Osimhen için çılgın bir teklif daha ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... GS SPOR HABERLERİ
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Trendyol Süper Lig'de gol krallığına koşan Victor Osimhen, yaz transfer döneminde adından fazlasıyla söz ettirecek gibi.
Yıldız golcü, sezon başında Galatasaray'a kiralık olarak imza atmış ve Napoli'deki sözleşmesini 1 yıl uzatmıştı. Avrupa ve Suudi Arabistan ekipleri, sezon sonunda Osimhen'i transfer etmek istese de Nijeryalı golcü geleceğiyle ilgili kararı henüz vermedi.
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Osimhen'in İtalya dışında bir yere transfer olursa serbest kalma bedeli 75 milyon Euro.
Nijeryalı yıldız bu sezon Galatasaray ile 37 maçta görev aldı. Osimhen bu maçlarda 33 gol, 8 asist üretti.
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