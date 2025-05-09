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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ: Transferde Osimhen çılgınlığı! Yok böyle bir teklif...

GALATASARAY HABERLERİ: Transferde Osimhen çılgınlığı! Yok böyle bir teklif...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın yıldız ismi Osimhen konusundaki son gelişmeler transferde heyecanı yükseltmeye devam ediyor. Sarı kırmızılıların oyuncunun bonservisi için 75 milyon Euro'yu ödeyip ödemeyeceği merak konusu olurken Osimhen için çılgın bir teklif daha ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2025 Cuma 10:44
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GALATASARAY HABERLERİ: Transferde Osimhen çılgınlığı! Yok böyle bir teklif...

Trendyol Süper Lig'de gol krallığına koşan Victor Osimhen, yaz transfer döneminde adından fazlasıyla söz ettirecek gibi.

GALATASARAY HABERLERİ: Transferde Osimhen çılgınlığı! Yok böyle bir teklif...

Yıldız golcü, sezon başında Galatasaray'a kiralık olarak imza atmış ve Napoli'deki sözleşmesini 1 yıl uzatmıştı. Avrupa ve Suudi Arabistan ekipleri, sezon sonunda Osimhen'i transfer etmek istese de Nijeryalı golcü geleceğiyle ilgili kararı henüz vermedi.


GALATASARAY HABERLERİ: Transferde Osimhen çılgınlığı! Yok böyle bir teklif...

İTALYANLAR REKOR TEKLİFİ AÇIKLADI!

İtalyan basınında yer alan habere göre Juventus'un Osimhen için teklifini yükselttiği ve 85 milyon Euro'ya kadar harcama yapabileceği belirtildi.

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