Hem lig hem kupa

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Avrupa şampiyonu olan tekerlekli sandalye basketbol takımı ile gerçekleştirdiği buluşmasında önemli açıklamalar yaptı. Başkan Dursun Özbek, yaklaşan şampiyonluk için temkinli davranarak "Şampiyonlukla ilgili bitmiş bir şey yok. Ben her zaman şuna inandım; bir görevi tamamlamadan kutlaması yapılmaz. Önümüzde 4 lig, 1 kupa maçı var. Hiç kimse bizden erken bir kutlama beklemesin. Söylenmesini dahi istemiyorum. Amacımız elbette ki hem Süper Lig'i hem Türkiye Kupası'nı kazanmak. Mayıslar Galatasaray'ındır mottosunu kuvvetlendirmek için bu başarıyı sağlamak zorundayız" dedi.

85 MİLYON OSİMHEN'İ SORUYOR

Bu sezon sarı-kırmızılı takıma büyük katkı sağlayan Victor Osimhen'in bonservisinin alınıp alınmayacağıyla ilgili soruya yanıt veren Dursun Özbek şunları söyledi: "Türkiye'de 85 milyon kişi aynı soruyla bana geliyor. Bir yarış halindeyiz şu anda, futboldaki yarış bitmemiştir. Bu konuda, transferler haziranın başındadır. Bu konuda hiç kimse kimi alacağız, kimi satacağız şeklinde bir düşünce içinde olmasın. Önümüzde 5 maç var. 5 maçı da kazanıp taraftarlarımızı mutlu etmek için çalışıyoruz. Gündemimizde şu an transfer yok."

HAYALCİ DEĞİL, GERÇEKÇİYİZ

Başkan Özbek, "Hayalci değiliz, gerçekçiyiz. O itibarla şampiyon olduktan sonra şampiyonluğun getirdiği ne fayda, ne nema varsa o gün konuşmakta fayda var. Lig yeni başlamış havasındayız. Mücadelemizi en üst seviyede devam ettireceğiz" diye vurguladı. Her zaman saha içinde kalacaklarını aktaran Dursun Özbek, "Biz hep sahanın içindeydik. Bugün de sahanın içindeyiz. Dolayısıyla sahanın dışındaki tartışmalarda biz yokuz. Sahanın içinde mücadelemizi vereceğiz. Beş maçımız kaldı, aynı dikkatle ve konsantrasyonla, sahanın içinde kalarak sürdüreceğiz" yorumunu yaptı.

Şampiyon olursak kutlarız

Basın mensuplarından gelen "Rakibimiz 4. yıldızı takmadan biz 5. yıldızı takarız demiştiniz" sözünün hatırlatılması üzerine yanıt veren Başkan Dursun Özbek: "Saha dışına çekmeye çalışıyorsunuz. Hiç orada değilim. Beş maçımız var, bunlara konsantre olacağız. Şampiyon olursak eğer hep beraber kutlarız. Dışına çekmeye çalışmayın" yorumunda bulundu.

SAHADA MÜCADELE VERİRİM

Sezon boyunca saha dışında haksızlığa uğrayıp uğramadıklarıyla ilgili görüşü sorulan Başkan Dursun Özbek, "Biz sporu saha içinde, parkede, salonlarda yapmayı arzu eden bir kulübüz. Bu konuyla ilgili yorum yapmam. Ben çıkarım sahada mücadelemi veririm ve başarıyı getirmek için de bu mücadelede elimden gelen her şeyi yaparım" cevabını verdi.

STADYUM İÇİN ÖNEMLİ MESAJ

Stadyumda yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler veren Özbek, "Işıklandırma ile ilgili ihalemizi yaptık. Çok kısa sürede ışıklandırma bitecek. Belki lig bitmeden bazı maçlarımızda ışıklandırmayı göreceğiz. Çok güzel bir sistem olacak. Stadyumumuza gelecek taraftarımıza keyifli zamanlar geçirecek. Maçlar bitmeden yetiştirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.