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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Osimhen'e çılgın teklif! Bu rakam çok konuşulur

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Osimhen'e çılgın teklif! Bu rakam çok konuşulur

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, sezon başında Napoli'den kiraladığı ve dünya devlerinin peşinde olduğu Victor Osimhen'in bonservisini almak için gözünü kararttı. Nijeryalı yıldızın bonservisi için gerekli parayı bulan sarı-kırmızılıların golcü futbolcuya yaptığı dev teklif de ortaya çıktı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2025 Çarşamba 15:13
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Osimhen'e çılgın teklif! Bu rakam çok konuşulur

Süper Lig'de üst üste üçüncü, toplamdaysa 25. şampiyonluğu için geri sayıma geçen Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Osimhen'e çılgın teklif! Bu rakam çok konuşulur

Yaz transfer dönemi için kolları sıvayan sarı-kırmızılıların öncelikli hedefiyse Victor Osimhen olmuş durumda.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Osimhen'e çılgın teklif! Bu rakam çok konuşulur

Cimbom sezon başında Napoli'den kiraladığı yıldız golcünün bonservisini almak için düğmeye bastı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Osimhen'e çılgın teklif! Bu rakam çok konuşulur

Adı çok sayıda takımla anılan Osimhen'in geleceğiyle ilgili vereceği kararsa belirsizliğini koruyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Osimhen'e çılgın teklif! Bu rakam çok konuşulur

26 yaşındaki golcü, bir reklamla ilgili düzenlenen etkinlikte yaptığı açıklamada "Türkiye'de olmaktan dolayı çok büyük keyif aldım. Bunun tadını çıkarmaya çalışıyorum. İnanılmaz bir taraftar var. Türk halkı futbolu çok seviyor. İnanılmazlar ve büyük bir tutkuyla bağlılar. Ailece burada olduğumuz için çok mutluyuz. Kızım 1,5 yaşında olmasına rağmen Galatasaray marşlarını biliyor, söylüyor. Türkiye'nin en büyük takımı Galatasaray'da görev aldığım için çok mutluyum." diye konuştu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Osimhen'e çılgın teklif! Bu rakam çok konuşulur

Yönetim, Osimhen'in bonservisini almak için çalışmalarını sürdürürken, konuyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Osimhen'e çılgın teklif! Bu rakam çok konuşulur

Milliyet'in haberine göre Galatasaray, Victor Osimhen'in bonservisi için gerekli parayı hazırladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Osimhen'e çılgın teklif! Bu rakam çok konuşulur

Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcuya yıllık 15 milyon Euro'dan 3-4 yıllık bir sözleşme önerdiği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Osimhen'e çılgın teklif! Bu rakam çok konuşulur

Haberde ayrıca Galatasaray'ın Osimhen'in bonservisini almak için Barış Alper Yılmaz'ı takasta önereceği ve bu transferi takas+para şeklinde bitirebileceği aktarıldı.

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