TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Osimhen'e çılgın teklif! Bu rakam çok konuşulur
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, sezon başında Napoli'den kiraladığı ve dünya devlerinin peşinde olduğu Victor Osimhen'in bonservisini almak için gözünü kararttı. Nijeryalı yıldızın bonservisi için gerekli parayı bulan sarı-kırmızılıların golcü futbolcuya yaptığı dev teklif de ortaya çıktı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (GS spor haberi)
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Adı çok sayıda takımla anılan Osimhen'in geleceğiyle ilgili vereceği kararsa belirsizliğini koruyor.
26 yaşındaki golcü, bir reklamla ilgili düzenlenen etkinlikte yaptığı açıklamada "Türkiye'de olmaktan dolayı çok büyük keyif aldım. Bunun tadını çıkarmaya çalışıyorum. İnanılmaz bir taraftar var. Türk halkı futbolu çok seviyor. İnanılmazlar ve büyük bir tutkuyla bağlılar. Ailece burada olduğumuz için çok mutluyuz. Kızım 1,5 yaşında olmasına rağmen Galatasaray marşlarını biliyor, söylüyor. Türkiye'nin en büyük takımı Galatasaray'da görev aldığım için çok mutluyum." diye konuştu.
Yönetim, Osimhen'in bonservisini almak için çalışmalarını sürdürürken, konuyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
Milliyet'in haberine göre Galatasaray, Victor Osimhen'in bonservisi için gerekli parayı hazırladı.
Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcuya yıllık 15 milyon Euro'dan 3-4 yıllık bir sözleşme önerdiği belirtildi.
Haberde ayrıca Galatasaray'ın Osimhen'in bonservisini almak için Barış Alper Yılmaz'ı takasta önereceği ve bu transferi takas+para şeklinde bitirebileceği aktarıldı.
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