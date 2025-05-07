TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Osimhen'e çılgın teklif! Bu rakam çok konuşulur

26 yaşındaki golcü, bir reklamla ilgili düzenlenen etkinlikte yaptığı açıklamada "Türkiye'de olmaktan dolayı çok büyük keyif aldım. Bunun tadını çıkarmaya çalışıyorum. İnanılmaz bir taraftar var. Türk halkı futbolu çok seviyor. İnanılmazlar ve büyük bir tutkuyla bağlılar. Ailece burada olduğumuz için çok mutluyuz. Kızım 1,5 yaşında olmasına rağmen Galatasaray marşlarını biliyor, söylüyor. Türkiye'nin en büyük takımı Galatasaray'da görev aldığım için çok mutluyum." diye konuştu.