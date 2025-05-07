G.Saray’da çok mutluyum

Ülker'in önde gelen markası Çizi'nin reklam filminde yer alan Victor Osimhen, tanıtım toplantısında konuştu. Galatasaray'ı çok sevdiğini aktaran Osimhen, "Şu ana kadar burada olmaktan çok büyük keyif aldım. Ben ve ailem burada çok mutluyuz. Özellikle kızım 1.5 yaşında olmasına rağmen Galatasaray marşlarını biliyor ve onları söylüyor. Türkiye'nin en büyük takımı Galatasaray'da görev almaktan çok mutluyum" dedi. Dünyaca ünlü forvet, "Beşinci yıldızı takacağız. Beş maçımız kaldı, beş maç boyunca her şeyimi vermeye hazırım. Önemli olan Galatasaray'ın başarısı" ifadelerini kullandı.

MESSİ GİBİ HİSSETTİM

Çizi'nin reklam filminde buluşan dünya futbolcunun yıldız ismi Victor Osimhen ve Ülker Çizi'nin süper kahramanı Çizimen'in rol aldığı reklam filminin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Tanıtım toplantısında Osimhen'e yoğun ilgi gösterildi. Başarılı futbolcu, "Oynadığım reklam çekiminde kendimi Lionel Messi gibi hissettim çünkü herkes yerinde bekliyor ben de geçiş yapabiliyordum. Süper Lig'de böyle bir şey olmuyor daha çok engelle karşılaşıyorum" diye belirtti.

EN ÖNEMLİ ARAÇ

Ülker CEO'su Özgür Kölükfakı, çok önemli bir spor mirasına sahip olduklarının altını çizerek "Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında 100'den fazla ülkede markalarımızla tüketicilerimizle buluşuyoruz. Spor ise tüketicilerimizle kurduğumuz bağı güçlendiren en önemli araçlardan biri. Ülker'in en ikonik ürünlerinden Çizi'nin süper kahramanı Çizimen'in hikayesinin ikinci perdesinde Osimhen'le buluşmasını da spor mirasımız için tamamlayıcı görüyoruz" dedi.