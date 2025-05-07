CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray G.Saray’da çok mutluyum

G.Saray’da çok mutluyum

Çizi’nin reklam filminde yer alan Victor Osimhen, tanıtım toplantısında, “Türkiye’nin en büyük takımı Galatasaray’da görev almaktan çok mutluyum” diye konuştu

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray’da çok mutluyum

Ülker'in önde gelen markası Çizi'nin reklam filminde yer alan Victor Osimhen, tanıtım toplantısında konuştu. Galatasaray'ı çok sevdiğini aktaran Osimhen, "Şu ana kadar burada olmaktan çok büyük keyif aldım. Ben ve ailem burada çok mutluyuz. Özellikle kızım 1.5 yaşında olmasına rağmen Galatasaray marşlarını biliyor ve onları söylüyor. Türkiye'nin en büyük takımı Galatasaray'da görev almaktan çok mutluyum" dedi. Dünyaca ünlü forvet, "Beşinci yıldızı takacağız. Beş maçımız kaldı, beş maç boyunca her şeyimi vermeye hazırım. Önemli olan Galatasaray'ın başarısı" ifadelerini kullandı.

MESSİ GİBİ HİSSETTİM

Çizi'nin reklam filminde buluşan dünya futbolcunun yıldız ismi Victor Osimhen ve Ülker Çizi'nin süper kahramanı Çizimen'in rol aldığı reklam filminin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Tanıtım toplantısında Osimhen'e yoğun ilgi gösterildi. Başarılı futbolcu, "Oynadığım reklam çekiminde kendimi Lionel Messi gibi hissettim çünkü herkes yerinde bekliyor ben de geçiş yapabiliyordum. Süper Lig'de böyle bir şey olmuyor daha çok engelle karşılaşıyorum" diye belirtti.

EN ÖNEMLİ ARAÇ

Ülker CEO'su Özgür Kölükfakı, çok önemli bir spor mirasına sahip olduklarının altını çizerek "Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında 100'den fazla ülkede markalarımızla tüketicilerimizle buluşuyoruz. Spor ise tüketicilerimizle kurduğumuz bağı güçlendiren en önemli araçlardan biri. Ülker'in en ikonik ürünlerinden Çizi'nin süper kahramanı Çizimen'in hikayesinin ikinci perdesinde Osimhen'le buluşmasını da spor mirasımız için tamamlayıcı görüyoruz" dedi.

REKLAM - Türk Telekom
F.Bahçe'de Mourinho çıkmazı!
DİĞER
Allan Hakko'nun aşk rotası Atina'da mı çizildi? Sosyeteyi karıştıran o bomba iddia... Yeni isim kim?
CANLI | Savaş modu: Aktif | Hindistan ve Pakistan arasında füze yağmuru! Son durum ne?
Osimhen'de menajer krizi!
F.Bahçe'nin eski yıldızı geri dönüyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hakan'lı Inter, Devler Ligi'nde finalde! Hakan'lı Inter, Devler Ligi'nde finalde! 01:17
A. Efes Final Four şansını kaçırdı! A. Efes Final Four şansını kaçırdı! 01:10
Inter taraftarları pişman oldu! Inter taraftarları pişman oldu! 01:10
İşte Hakan'ın Barcelona'ya attığı gol! İşte Hakan'ın Barcelona'ya attığı gol! 01:10
Icardi'ye yeni talip çıktı! Fabregas takımında istiyor Icardi'ye yeni talip çıktı! Fabregas takımında istiyor 01:10
F.Bahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması! F.Bahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması! 01:10
Daha Eski
Süper Lig'de 34. haftanın VAR kayıtları açıklandı! Süper Lig'de 34. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 01:10
B. Münih’ten Sané’ye rest! B. Münih’ten Sané’ye rest! 01:10
Trabzonspor'da flaş Uğurcan Çakır gelişmesi! Trabzonspor'da flaş Uğurcan Çakır gelişmesi! 01:10
S. Arabistan'dan Mourinho’ya kanca! S. Arabistan'dan Mourinho’ya kanca! 01:10
Barış Alper'den flaş karar! Barış Alper'den flaş karar! 01:10
G.Saray'dan Brezilyalı kaleci hamlesi! G.Saray'dan Brezilyalı kaleci hamlesi! 01:10