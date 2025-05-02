En başarılısı Aslan

25. şampiyonluğu alarak 5. yıldıza uzanmak isteyen Galatasaray, kupa başarısıyla öne çıkıyor. Aslan, Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da en fazla şampiyonluk yaşayan takım konumunda. Süper Lig'de 24 kez mutlu sona ulaşan Aslan, Türkiye Kupası'nda da 18 şampiyonluğa sahip. Cimbom'un TFF Süper Kupa'da da 2006'dan beri 7 zaferi var. Aslan 3 turnuvada da ezeli rakipleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan daha fazla şampiyonluk elde etti. Sarı- kırmızılılar daha önce Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 10, Başbakanlık Kupası'nda da 5 kez mutlu sona ulaştı. Cimbom, 2000 yılında da UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'yı da kazanarak Avrupa'da kupa kaldıran tek Türk takımı olarak tarihe geçti. Cimbom ayrıca lig tarihinde 3. ve 4. yıldızı takan ilk kulüp oldu.

HEDEF ÇİFTE ZAFER

Tarih boyunca 7 kez lig ve kupada çifte zafere imza atan Galatasaray, bu sezon da benzer bir başarı kazanmak istiyor. Ligde 5 puanla son 5 maça zirvede giren Cimbom, kupada da finalde Trabzonspor'la karşılaşacak. Aslan, her iki kulvarda da mutlu sona ulaşırsa tarihinde 8. kez çifte zafer gururu yaşayacak.