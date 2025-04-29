Galatasaray'dan Okan Buruk kararı! Dursun Özbek devrede

Son dönemde Avrupa'dan teklifler aldığı ifade edilen başarılı teknik adam için Başkan Dursun Özbek'in net bir tavır sergilediği öğrenildi.

İtalyan ekibi Roma başta olmak üzere yurt dışından birçok kulübün radarında yer alan Okan Buruk'un önceliği ise Galatasaray'da tarihi bir başarıya imza atmak.