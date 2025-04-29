Galatasaray'dan Okan Buruk kararı! Dursun Özbek devrede
Son dakika Galatasaray haberi | Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk'un geleceğiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Avrupa'dan gelen tekliflerin arttığı konuşulan başarılı çalıştırıcı için Başkan Dursun Özbek'in tavrının net olduğu öğrenildi. İşte gelişmenin ayrıntıları... (GS spor haberleri)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Buruk'un hedefi, Fatih Terim'in üst üste dört şampiyonlukla kırdığı rekoru aşmak ve sarı-kırmızılıları beş sezon üst üste şampiyon yaparak adını kulüp tarihine altın harflerle yazdırmak.
Milliyet'in haberine göre, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Avrupa'dan gelen tekliflere rağmen Okan Buruk'u bırakmayı kesinlikle düşünmüyor.
Özbek'in, deneyimli teknik adama olan güvenini bizzat ilettiği ve onunla uzun vadeli bir planlama yaptığı belirtildi.
Özbek'in, kendi başkanlık süresini de kapsayacak şekilde Okan Buruk'la anlaşma sağladığı ve kulüpte istikrarı ön planda tuttuğu vurgulandı.
Buruk'un da bu vizyona olumlu yaklaştığı ifade edildi.
DİĞER