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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Okan Buruk kararı! Dursun Özbek devrede

Galatasaray'dan Okan Buruk kararı! Dursun Özbek devrede

Son dakika Galatasaray haberi | Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk'un geleceğiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Avrupa'dan gelen tekliflerin arttığı konuşulan başarılı çalıştırıcı için Başkan Dursun Özbek'in tavrının net olduğu öğrenildi. İşte gelişmenin ayrıntıları... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2025 Salı 08:55
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Galatasaray'dan Okan Buruk kararı! Dursun Özbek devrede

Süper Lig'de şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk'un geleceğiyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'dan Okan Buruk kararı! Dursun Özbek devrede

Son dönemde Avrupa'dan teklifler aldığı ifade edilen başarılı teknik adam için Başkan Dursun Özbek'in net bir tavır sergilediği öğrenildi.

Galatasaray'dan Okan Buruk kararı! Dursun Özbek devrede

İtalyan ekibi Roma başta olmak üzere yurt dışından birçok kulübün radarında yer alan Okan Buruk'un önceliği ise Galatasaray'da tarihi bir başarıya imza atmak.

Galatasaray'dan Okan Buruk kararı! Dursun Özbek devrede

Buruk'un hedefi, Fatih Terim'in üst üste dört şampiyonlukla kırdığı rekoru aşmak ve sarı-kırmızılıları beş sezon üst üste şampiyon yaparak adını kulüp tarihine altın harflerle yazdırmak.

Galatasaray'dan Okan Buruk kararı! Dursun Özbek devrede

Milliyet'in haberine göre, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Avrupa'dan gelen tekliflere rağmen Okan Buruk'u bırakmayı kesinlikle düşünmüyor.

Galatasaray'dan Okan Buruk kararı! Dursun Özbek devrede

Özbek'in, deneyimli teknik adama olan güvenini bizzat ilettiği ve onunla uzun vadeli bir planlama yaptığı belirtildi.

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