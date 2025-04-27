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Haberler Galatasaray İkas Eyüpspor - Galatasaray maçı CANLI | Trendyol Süper Lig canlı anlatım

İkas Eyüpspor - Galatasaray maçı CANLI | Trendyol Süper Lig canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında İkas Eyüpspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe'nin Gaziantep deplasmanında 3-1 kazanmasının ardından hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar, puan farkını tekrar 5'e çıkartmayı hedefliyor. 77 puanla 1. sırada yer alan Cimbom, güçlü rakibini mağlup ederek zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı amaçlıyor. Türkiye Kupası yarı final maçında Konyaspor'u eleyen Okan Buruk'un öğrencileri hem ligde hem de kupada mutlu sona ulaşmak istiyor. Arda Turan yönetiminde bu sezon ilk defa Süper Lig'de mücadele eden Eyüpspor ise Avrupa kupalarında yer almayı hedefliyor. 50 puanla 5. sırada bulunan ev sahibi takım, ligin ilk yarısında puan aldığı rakibine karşı aynı başarıyı tekrarlamak istiyor. İkas Eyüpspor - Galatasaray maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2025 Pazar 18:53 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2025 Pazar 19:11
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İkas Eyüpspor - Galatasaray maçı CANLI | Trendyol Süper Lig canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında İkas Eyüpspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe'nin kazandığı haftada hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar, puan farkını tekrar 5'e çıkartmayı hedefliyor. Son haftalarda gösterdiği etkili performansı Eyüpspor maçında da sürdürmeyi amaçlayan Cimbom, zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Konyasporu'u eleyerek Türkiye Kupası'nda finale kalan Okan Buruk'un öğrencileri, sezonu 2 kupayla kapatmanın hesaplarını yapıyor. Arda Turan yönetiminde bu sezon ilk defa Süper Lig'de mücadele eden Eyüpspor ise Avrupa kupalarında yer almak istiyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

İkas Eyüpspor: Berke, Umut, Claro, Robin, Vezo, Emre Mor, Melih, Yalçın, Emre Akbaba, Prince, Thiam

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Sallai, Osimhen

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İKAS EYÜPSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında oynanan İkas Eyüpspor-Galatasaray maçı 27 Nisan Pazar günü saat 19.00'da başladı.

İKAS EYÜPSPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan İkas Eyüpspor-Galatasaray maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

CUESTA VE JELERT KADRODA YOK

Okan Buruk, Kolombiyalı stoper Carlos Cuesta ile Danimarkalı bek Elias Jelert'i kadroya almadı.

Tecrübeli teknik adam, yabancı kuralından dolayı kadroya giremeyecek oyuncular konusunda kararını Cuesta ve Jelert'ten yana kullandı.

Buruk, ayrıca cezalı Barış Alper Yılmaz'dan da Eyüpspor maçında yararlanamadı.

OKAN BURUK, SÜPER LİG'DE 300. MAÇINA ÇIKTI

Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerindeki 300. kez Süper Lig müsabakasında görev yaptı.

Teknik direktörlük kariyerine 2013'te Elazığspor'un başına geçerek başlayan Buruk, sonrasında Süper Lig'de Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir'i çalıştırdı.

Temmuz 2022'de Galatasaray'ın başına geçen Buruk, Eyüpspor mücadelesiyle Süper Lig'de 3. kez dalya heyecanı yaşadı.

Okan Buruk, 6 farklı takımla mücadele ettiği Süper Lig'de 299 müsabakada 159 galibiyet, 59 beraberlik ve 81 yenilgi gördü. Tecrübeli teknik adam, Başakşehir ile 1, Galatasaray ile 2 kez şampiyonluk kupasını kaldırdı.

TARAFTARI YALNIZ BIRAKMADI

Galatasaray taraftarı, deplasmanda mücadele eden takımlarını desteklemek için kendilerine ayrılan bölümü doldurdu.

Eyüpspor Kulübü, Galatasaray taraftarı için stadın yüzde 30'unu açtı. 2 bin 100 sarı-kırmızılı taraftar, biletlerin tamamını alarak tribündeki yerini aldı.

Maç öncesi ve sırasında takımlarına tezahüratlarla destek veren taraftarlar, açtıkları pankartla Süper Lig'deki 25. şampiyonluğa inandıklarını vurguladı.

GALATASARAY TARAFTARI ARDA TURAN'I ÇAĞIRDI

Sarı-kırmızılı taraftarlar, eski kaptanlarından Arda Turan'a sevgi gösterisinde bulundu.

Taraftarlar, maç öncesinde Galatasaray altyapısından yetişen ve kulübün unutulmazları arasına giren Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ı tribüne çağırdı.

Yedek kulübesinden çıkıp taraftarın olduğu bölüme giden Arda Turan sevgi gösterisine selamla karşılık verdi.

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